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Общество

Александр Кузнецов: В Пскове нужна дискуссионная площадка по вопросам комфортной среды

В Пскове нет долгосрочной концепции развития комфортной среды, констатировал вице-губернатор Александр Кузнецов сегодня, 28 мая, на совещании, посвященном развитию областного центра, передает корреспондент Псковского агентства информации. Заместитель губернатора добавил, что Пскову нужна соответствующая дискуссионная площадка.

«Нужен незамыленный взгляд специалиста. Нам не хватает где-то задора, где-то денег, но то, что город меняется - это скажет каждый. То, что было 5-6 лет назад, не идет ни в какое сравнение с нынешней ситуацией», - заявил Александр Кузнецов.

«Жители видят, что города меняются, и хотят это делать своими руками: когда сам посадил дерево, поставил фонарь, уже и отношение другое к ним», - уверен он.

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