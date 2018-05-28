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Общество

Вице-губернатор: Жители ЖК «Видный» могли бы добираться в центр города по воде

Водные артерии Пскова практически никак не используются и представляют собой «мертвую зону», посетовал глава города Иван Цецерский. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 28 мая, на совещании, посвященном развитию областного центра.

С ним согласился вице-губернатор Александр Кузнецов. По его словам, в противном случае жители расположенного в Писковичах, на берегу реки Великой, ЖК «Видный», к примеру, могли бы добираться по воде в центр города.

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