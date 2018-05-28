В Пскове обсудили молодёжный аспект добровольческого донорства

19:43, 28 мая 2018, ПАИ

В Пскове за круглым столом представители государственных и некоммерческих молодежных структур, и объединений обсудили молодежный аспект добровольческого донорства. В работе круглого стола также приняли участие представители Псковского государственного университета, Псковского областного собрания депутатов, государственных медицинских учреждений Псковской области – партнеров донорского движения, молодежные добровольцы Движения «Я твой донор» по развитию и пропаганде добровольного донорства крови. Встреча состоялась по инициативе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в рамках Федерального проекта «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного Движения «Я твой донор» Российского Красного Креста». Об этом Псковскому агентству информации соообщили организаторы мероприятия.

Участники круглого отметили, что многогранная пропагандистская деятельность федерального проекта «Я твой донор» нацелена на формирование групп активных доноров среди здорового населения Российской Федерации, особенно среди молодежи.

Обсуждая информационно-пропагандистский аспект развития безвозмездного донорства среди молодежи в Псковской области, участники заседания подчеркнули важность организации в учебных заведениях региона встреч с донорами-ветеранами и новым поколением доноров, отметили необходимость построения системы и отработки методик различных встреч в рамках работы с донорскими коллективами в учебных заведениях, предложили вывести на постоянную основу проведение донорских молодежных марафонов в регионе и найти формы общественного поощрения доноров, особенно из молодежной среды, чтобы те почувствовали свою общественную востребованность.

Рассмотрев различные аспекты развития безвозмездного донорства крови, участники Круглого стола приняли решение обратиться в адрес органов власти и заинтересованных структур с просьбой рассмотреть вопрос о возможных формах стимулирования на региональном уровне кадровых и первичных молодежных доноров.

Так, например, предложение об обращении к Псковскому областному собранию депутатов с просьбой инициировать учреждение звания «Почетный донор Псковской области» донорам, которые безвозмездно сдали кровь и ее компоненты от двадцати пяти раз и более поддержали единогласно все участники заседания.

А в адрес молодежных общественных организаций и объединений Псковской области было рекомендовано активнее распространять информацию среди участников молодежных организаций и объединений о значимости Движения «Я Твой донор» в Псковской области для вовлечения молодых людей как в ряды доноров крови, так и добровольцев проекта, а также стать активными участниками проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню донора крови (14 июня), в молодежной среде.

Помимо этого участники заседания выразили готовность в оказании содействия и практической помощи в организации и проведении спортивных состязаний для доноров, соревнования команд доноров по футболу «Мы за честный футбол», проводимого 31 мая 2018 года в Пскове.

Завершая встречу, организаторы Круглого стола обратились ко всем участникам заседания, учреждениям и организациям региона разместить на интернет порталах и сайтах учреждений тексто-графическую информацию об Интернет-портале и мобильном приложении Движения «Я твой донор» (http://donormovement.ru/, http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.itinco.android.yatvoydonor&rdid=ru.itinco.android.yatvoydonor).