В Полистовском заповеднике фотоловушка зафиксировала бобров на экомаршруте «Дорогою бобра»

19:54, 28 мая 2018, ПАИ

На днях фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала пару бобров, прогуливающихся и купающихся рядом с экологическим маршрутом «Дорогою бобра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Бобр — старинный обитатель Полистовских земель. Он искусный строитель и ловкий пловец. Бобр способен возвести прочный многоэтажный дом с несколькими комнатами-отсеками, изменить русло реки, соорудить большую и прочную плотину, легко выдерживающую вес человека! Его удивительные способности вызывали восхищение разных народов во все времена. Инженерными сооружениями бобров изобилуют приболотные речки и ручьи Полистово-Ловатской болотной системы.

Видео можно посмотреть здесь: https://youtu.be/d5WXPITHeCY