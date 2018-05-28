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Общество

В Полистовском заповеднике фотоловушка зафиксировала бобров на экомаршруте «Дорогою бобра»

На днях фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала пару бобров, прогуливающихся и купающихся рядом с экологическим маршрутом «Дорогою бобра».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника. 

Бобр — старинный обитатель Полистовских земель. Он искусный строитель и ловкий пловец. Бобр способен возвести прочный многоэтажный дом с несколькими комнатами-отсеками, изменить русло реки, соорудить большую и прочную плотину, легко выдерживающую вес человека! Его удивительные способности вызывали восхищение разных народов во все времена. Инженерными сооружениями бобров изобилуют приболотные речки и ручьи Полистово-Ловатской болотной системы.

Видео можно посмотреть здесь: https://youtu.be/d5WXPITHeCY

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