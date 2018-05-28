Жителям деревни Чурилово Усвятского района напомнили о противопожарной безопасности

20:17, 28 мая 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам 28 мая провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Чурилово, Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда осуществлён подворовой обход домовладений, с населением проведён инструктаж в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику, с жителями проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период в лесах.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Граждан ознакомили с информацией об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.