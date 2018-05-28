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Общество

Итоги социального проекта «Здоровым быть стильно!» подвели в Пскове

«Информировать, чтобы предупредить» - под таким девизом состоялась сегодня в Пскове итоговая рабочая встреча-семинар добровольцев – участников социального проекта «Здоровым быть стильно!», которым организаторы встречи рассказали о потенциальных возможностях участия добровольцев в профилактической работе. Опыт проведения выездной работы «Волонтерского десанта» продемонстрировал востребованность подобной профилактической формы работы среди молодежи и получил высокую оценку работы добровольцев со стороны участников семинара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

На встрече были презентованы лучшие уроки здоровья и награждены победители конкурсов среди образовательных организаций региона «Уроков здоровья» и интеллектуального марафона «Я знаю и понимаю – Я могу и делаю». Состоялось поощрение активных добровольцев проекта. В своем выступлении председатель Псковского регионального отделения РКК отметил, что основные мероприятия социального проекта были направлены на развитие системы профилактической работы и включали в себя различные формы и методы работы.

Одной из таких форм стало проведение конкурса «Уроков здоровья» среди образовательных организаций. Подобные конкурсы создают необходимые условия для стимулирования реализации и совершенствования в образовательных организациях региона системных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику туберкулеза. Особенно важным моментом в конкурсе стала возможность тиражирование лучших работ. И неслучайно на семинаре состоялась презентация лучших работ конкурса, где его участники смогли продемонстрировать новые технологии в практике воспитания здорового образа жизни.

Лучшими образовательными организациями были признаны три учебных заведения, в которых успешно реализуются мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику туберкулеза. Победителями конкурса, набрав наибольшее количество баллов – 20 из 20 возможных стала МБОУ «Пустошкинский центр образования» и было награждено зеркальным фотоаппаратом. ГБОУ «Центр специального образования №3» города Великие Луки набрало 19 баллов и завоевало второе место, получив в качестве приза – компьютерный планшет. С отрывом в два балла МБОУ «Чихачевская средняя общеобразовательная школа» Бежаницкого района заняло третье место и награждено нетбуком.

Отметим, что на конкурс поступила 51 работа тематических разработок «Урока Здоровья» под девизом «Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…» от 21 образовательной организации Псковской области из 13 муниципальных образований Псковской области. Кроме того, в конкурсную комиссию поступили 10 отчетов из 9 муниципалитетов о проведенном интеллектуальном марафоне «Я знаю и понимаю, Я могу и делаю», который включал в себя проведение викторин, конкурсов, решение тематических кроссвордов в образовательных организациях и соревнований среди детей и подростков. Победители конкурса были награждены настольными играми для детей.

Напомним, что социальный проект «Здоровым быть стильно!» стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

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