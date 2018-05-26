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Политика

Путин изменил состав Совбеза

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности страны, говорится в указе, размещенном на официальном сайте Кремля, информирует Газета.ру.

Согласно документу, в состав Совета безопасности введен глава МЧС Евгений Зиничев. Из Совбеза исключены экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом выход США из ядерного соглашения с Ираном. Также ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал об угрозе нацбезопасности России из-за США.

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