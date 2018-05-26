Путин изменил состав Совбеза
Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности страны, говорится в указе, размещенном на официальном сайте Кремля, информирует Газета.ру.
Согласно документу, в состав Совета безопасности введен глава МЧС Евгений Зиничев. Из Совбеза исключены экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом выход США из ядерного соглашения с Ираном. Также ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал об угрозе нацбезопасности России из-за США.