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У псковских браконьеров за неделю изъято 70 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства

В Псковской области инспекторами рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства выявлено 35 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 81,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 74,4 тыс. рублей. Также госинспекторы рыбоохраны изъяли 269 кг водных биоресурсов, 70 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ Росрыболовства.

Всего по Северо-Западу госинспекторами рыбоохраны выявлено 332 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 774 350 рублей.

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