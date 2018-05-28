ФАС подозревает, что действия «Роснефти» могли вызвать рост цен на бензин

21:23, 28 мая 2018, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Роснефти» из-за снижения объемов продаж нефтепродуктов, что могло стать причиной роста цен на бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизтопливо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства. «Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах»,— приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Дмитрия Махонина.

При этом основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на «Роснефть», отмечает служба. «Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям»,— говорится в пресс-релизе.

Также в ФАС поступают жалобы на действия компании, связанные со снижением объемов отгрузки топлива мелким оптом. В связи с этим ФАС выдала «Роснефти» предупреждение о прекращении до 8 июня действий (бездействия), содержащих признаки антимонопольного законодательства. «Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20% от объема добытой нефти в России»,— говорится в сообщении ФАС.

Также «Роснефть» должна будет «обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив».

По данным СПбМТСБ в период с 9 января по 23 мая национальный биржевой индекс на автомобильный бензин марок АИ-92 вырос на 33,1%, АИ-95 — на 33%, на летнее дизельное топливо — на 23%. Следствием этой тенденции стал рост розничных цен на бензин на 3,5% и дизельное топливо — 4,1%, подчеркивает ФАС. «Роснефть» является крупнейшим продавцом нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Напомним, в связи с резким ростом цен на топливо в последние месяцы правительство решило впервые с 2015 года снизить акцизы. С 1 июля акциз на бензин будет понижен на 3 тыс. руб. на тонну, на дизтопливо — на 2 тыс. руб. Первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов сообщил, что снижение акцизов на бензин лишит бюджет порядка 140 млрд руб.