0
22:17
В Питере – работать
12:40
Медицинское предприятие планируется запустить в псковской ОЭЗ «Моглино» к 2020 году
21:05
Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста внедрят в Псковской области
17:22
Миссия выполнима
15:48
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании на ПМЭФ-2018, на котором присутствует Владимир Путин
15:13
Перезагрузка
13:56
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
Еще новости
Экономика

Производители лампочек предупредили о риске роста расходов на освещение на 30%

Расходы на освещение в России могут вырасти на 30% из-за новых требований к электрическим лампам, которые вступают в силу с 1 июля. Об этом говорится в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву, которое направили Ассоциация производителей электробытовой и компьютерной техники вместе с ассоциацией «Российский свет». Копия письма есть в распоряжении РБК.

Вступление в силу новых требований приведет к значительному сокращению объемов производства и увеличит расходы муниципалитетов на приобретение новых источников света, подтверждает представитель производителя светотехники «Лисма» Наталья Горнова. Светодиодные лампы, соответствующие новым параметрам, в России сейчас не производятся, напомнила она. Освоение их выпуска потребует изменения конструкции лампы, а значит, переоснащения производств, что неизбежно повлечет удорожание готовой продукции, пояснила госпожа Горнова.

Ассоциации просят перенести сроки вступления в силу новых требований на полтора года. Из-за новых правил может остановиться производство, предупреждают участники рынка. Это «приведет к росту безработицы, недополучению налоговых отчислений в бюджет и подтолкнет к банкротству некоторые производственные предприятия отрасли», говорится в письме.

Перенос сроков поддержали Минэнерго и Минпромторг, говорится в письме. Запрет обойдется слишком дорого, а регионы не успеют выполнить требования в срок, пришло к выводу Минэкономики в заключении на проект закона.

Напомним, первый этап применения новых требований пройдет с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй — с 1 января 2020 года. На обоих этапах лампочки и светильники должны соответствовать новым требованиям кэнергоэффективности, однако на втором этапе уровень потерь активной мощности в светильниках для общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампочками не должен превышать 8%.

В новых требованиях указывается, что время зажигания лампочек на первом этапе должно быть не более 2 сек., а на втором — не более 1,5 сек. для лампочек мощностью менее 10 Вт и не более 1 сек. для лампочек мощностью более 10 Вт. Время зажигания до достижения 60% светового потока на первом этапе составляет менее 60 сек., на втором этапе — менее 40 сек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медицинское предприятие планируется запустить в псковской ОЭЗ «Моглино» к 2020 году
28 мая 2018
Медицинское предприятие планируется запустить в псковской ОЭЗ «Моглино» к 2020 году 4
Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста внедрят в Псковской области
25 мая 2018
Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста внедрят в Псковской области
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании на ПМЭФ-2018, на котором присутствует Владимир Путин
25 мая 2018
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании на ПМЭФ-2018, на котором присутствует Владимир Путин
Перезагрузка
25 мая 2018
Перезагрузка
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
25 мая 2018
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
24 мая 2018
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
24 мая 2018
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
Михаил Ведерников принимает участие в работе Петербургского экономического форума
24 мая 2018
Михаил Ведерников принимает участие в работе Петербургского экономического форума

Идет загрузка...