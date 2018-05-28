Производители лампочек предупредили о риске роста расходов на освещение на 30%

21:33, 28 мая 2018, ПАИ

Расходы на освещение в России могут вырасти на 30% из-за новых требований к электрическим лампам, которые вступают в силу с 1 июля. Об этом говорится в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву, которое направили Ассоциация производителей электробытовой и компьютерной техники вместе с ассоциацией «Российский свет». Копия письма есть в распоряжении РБК.

Вступление в силу новых требований приведет к значительному сокращению объемов производства и увеличит расходы муниципалитетов на приобретение новых источников света, подтверждает представитель производителя светотехники «Лисма» Наталья Горнова. Светодиодные лампы, соответствующие новым параметрам, в России сейчас не производятся, напомнила она. Освоение их выпуска потребует изменения конструкции лампы, а значит, переоснащения производств, что неизбежно повлечет удорожание готовой продукции, пояснила госпожа Горнова.

Ассоциации просят перенести сроки вступления в силу новых требований на полтора года. Из-за новых правил может остановиться производство, предупреждают участники рынка. Это «приведет к росту безработицы, недополучению налоговых отчислений в бюджет и подтолкнет к банкротству некоторые производственные предприятия отрасли», говорится в письме.

Перенос сроков поддержали Минэнерго и Минпромторг, говорится в письме. Запрет обойдется слишком дорого, а регионы не успеют выполнить требования в срок, пришло к выводу Минэкономики в заключении на проект закона.

Напомним, первый этап применения новых требований пройдет с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй — с 1 января 2020 года. На обоих этапах лампочки и светильники должны соответствовать новым требованиям кэнергоэффективности, однако на втором этапе уровень потерь активной мощности в светильниках для общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампочками не должен превышать 8%.

В новых требованиях указывается, что время зажигания лампочек на первом этапе должно быть не более 2 сек., а на втором — не более 1,5 сек. для лампочек мощностью менее 10 Вт и не более 1 сек. для лампочек мощностью более 10 Вт. Время зажигания до достижения 60% светового потока на первом этапе составляет менее 60 сек., на втором этапе — менее 40 сек.