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Общество

Глава Минтруда: Семьи с детьми составляют основную массу бедных в России

Семьи с детьми составляют основную массу тех, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает РИА Новости.

«Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей. После рождения ребенка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья, безусловно, теряет уровень дохода, появляется новый член семьи», — сказал Топилин на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних.

По его словам, с решением проблемы может помочь недавнее повышение уровня МРОТ, который 1 мая сравнялся с прожиточным минимумом. Кроме того, на изменение ситуации повлияет выполнение майских указов Владимира Путина, добавил Топилин. При этом, отметил глава ведомства, правительство должно проработать и дополнительные меры для повышения уровня жизни населения, заключил министр. ​

Согласно данным Росстата, численность российских граждан, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума, в 2017 году сократилась на 0,2 млн человек и составила 19,3 млн человек (13,2% от общего количества населения страны).

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