Роскомнадзор дал Apple месяц для ответа на требование удалить Telegram

21:56, 28 мая 2018, ПАИ

Роскомнадзор дал Apple месяц на ответ о действиях компании касательно удаления приложения Telegram из онлайн-магазина AppStore. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, передает «Интерфакс».

«Мы отправили им (Apple — ред.) юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца», — сказал Жаров.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил Apple письмо с требованием удалить из онлайн-магазина приложение Telegram, а также прекратить рассылку push-уведомлений мессенджера на территории РФ.

В апреле суд в Москве постановил заблокировать в России Telegram из-за отказа руководства мессенджера предоставить ключи шифрования сообщений пользователей российским спецслужбам. Основатель Telegram Павел Дуров утверждает, что выполнить требование технически невозможно.

16 апреля Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram, однако мессенджер продолжает работать в России до сих пор.