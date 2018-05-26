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В Эстонии четвёртые сутки горит военный полигон

В Эстонии четвертый день продолжается тушение пожара, вспыхнувшего на территории центрального полигона. С 26 мая площадь пожара достигла 150 гектаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного спасательного центра.

«В настоящее время возгорание в районе села Пала распространилось на территории около 150 гектаров. В тушении задействованы три команды спасателей, добровольцы, самолет Сил обороны, военнослужащие», — рассказали в пресс-службе.

Пожар на полигоне начался 25 мая днем. Изначально площадь горения растительности составляла 15 гектаров. Затем на полигоне начали взрываться боеприпасы. О причинах пожара пока ничего неизвестно, пострадавших нет.

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