В Питере – работать

22:17, 28 мая 2018, ПАИ

Петербургский международный экономический форум (ПЭМФ) – одна из ведущих мировых площадок для общения представителей бизнеса, власти, науки и гражданского общества. Вот уже двадцать с лишним лет на форуме задается вектор развития экономики не только для России: достаточно сказать, что в этом году в работе ПМЭФ принимали участие представители более чем 140 стран мира. Псковская область, разумеется, не может не стремиться воспользоваться инструментами форума для продвижения собственного инвестиционного потенциала.

Соседские отношения

15 тысяч участников форума на протяжении трех дней, с 24 по 26 мая, проводили деловые встречи и переговоры, подписывали соглашения о сотрудничестве, участвовали в круглых столах, дебатах и презентациях. Разумеется, для того, чтобы извлечь реальную пользу для региона из работы ПМЭФ, необходимо было провести серьезную подготовительную работу: наладить контакты с потенциальными партнерами, разработать инвестиционные предложения, подготовить почву для новых соглашений и контрактов. С этой задачей областные власти, судя по результатам форума, отлично справились. Впрочем, опыт у них уже был: достаточно вспомнить, как ударно Псковская область в феврале этого года выступила на Сочинском инвестиционном форуме.

Во-первых, в Петербурге врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заключил целый ряд соглашений о сотрудничестве с российскими регионами. В частности, 24 мая вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко он подписал «дорожную карту» по сотрудничеству между субъектами на 2018-2020 годы.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил, что «дорожная карта» позволит актуализировать и конкретизировать работу между регионами, а также придаст импульс развития в различных сферах, в том числе и туризме.

Он напомнил, что в завершающей стадии находятся переговоры региона с РЖД по вопросу восстановления железнодорожного сообщения между Псковом и Петербургом. Это не только поможет привлечь в нашу область самих петербуржцев, но и позволит отправлять в Псков российских и иностранных туристов, посещающих северную столицу.

Другое направление работы - производственная кооперация между промышленными предприятиями Псковской области и Санкт-Петербурга, а также развитие взаимодействия между субъектами в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Власти нашего региона не без оснований рассчитывают, что питерские производственные компании могут заинтересоваться перспективами переезда на Псковщину, где есть достаточно возможностей для бизнеса с точки зрения территории и инфраструктуры.

«Я вижу в этом очень большой потенциал и в части импортозамещения, и размещения производства не только в одном регионе, но и близлежащих. Санкт-Петербург для нас является важным стратегическим партнером, и мы будем реализовывать этот план мероприятий», - прокомментировал эту часть «дорожной карты» Михаил Ведерников.

Кроме того, документ подразумевает сотрудничество в сферах транспорта, здравоохранения, социальной политики, образования, культуры, туризма, молодежной политики и спорта, а также сельского хозяйства. Власти Петербурга, к примеру, заинтересованы в поставках качественных продуктов питания из Псковской области.

Еще одним важным событием стало подписание соглашение о сотрудничестве с ближайшим соседом (и, что уж говорить, извечным конкурентом) Псковщины, Новгородской областью. Новгородский губернатор Андрей Никитин высказал надежду, что соглашение позволит регионам «в онлайн режиме постоянно обмениваться лучшими практиками». А Михаил Ведерников особо подчеркнул, что его интересует опыт новгородцев, связанные с реформой работы местной администрации (не секрет, что Новгородская область в последнее время предприняла значительные шаги в этом направлении). Так что всем, кого интересуют «контуры будущего», возможно, стоит присмотреться к наработкам соседей: не исключено, что какие-то из них могут реализоваться и на псковской земле.

С врио губернатора Омской области Александром Бурковым и председателем Совета директоров группы компаний «Титан» Михаилом Сутягинским Михаил Ведерников подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Дело в том, что «Титан» намерен построить завод на территории особой экономической зоны «Моглино», вложив в производство почти 13 млрд рублей. Похожее предприятие уже работает в Омской области. «То, что второй проект будет работать не у нас, с одной стороны, огорчает, но мы также понимаем плюсы логистики от территориального расположения Псковского региона. Для нас важно, чтобы между предприятиями группы компаний «Титан» и нашими областями развивались кооперационные связи», - пояснил Александр Бурков.

Наконец, с Республикой Калмыкия Псковская область заключила соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Михаил Ведерников подчеркнул, что с главой Калмыкии Алексеем Орловым его связывают давние дружеские взаимоотношения, которые послужат основой делового взаимодействия.

Амбициозные планы

Целый ряд важных соглашений власти Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили с федеральными структурами и компаниями.

С генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светланой Чупшевой врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение о внедрении на территории региона практики «Лекарственное страхование населения». Предполагается, что это позволит снизить в Псковской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Со Светланой Чупшевой и генеральным директором Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Робертом Уразовым глава региона также заключил соглашение о внедрении в Псковской области регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. «Псковская область сегодня, наверное, как никогда нуждается в профессиональных кадрах. Речь идет абсолютно о всех сферах, включая органы местного самоуправления и исполнительной власти. Это первый вопрос, который задают нам инвесторы», - отметил Михаил Ведерников.

«Почта России» в рамках достигнутого с регионом соглашения будет развивать сеть отделений и совершенствовать оказываемые услуги на территории Псковской области. Соответствующее соглашение Михаил Ведерников заключил с гендиректором госкомпании Николаем Подгузовым. Для нашей области это вопрос более чем важный: для многих отдаленных деревень, учитывая специфическую схему расселения в регионе, «Почта России» - это без всякого преувеличения «градообразующее» предприятие, выполняющее важнейшие социальные функции. Одним из важнейших пунктов соглашения является модернизация инфраструктуры почтовой связи и повышение профессиональной подготовки работников.

«Нам необходимо наладить качественную работу сети почтовых отделений в Псковской области, придать новый экономический смысл нашим совместным проектам, улучшить условия труда для сотрудников, а также предложить населению новые услуги, которые были бы ими востребованы», - декларировал амбициозные цели Николай Подгузов. В качестве примера новых услуг можно привести идею обучения почтальонов оказанию первичной медицинской помощи. Лишними эти навыки для них точно не будут.

Высокотехнологичный холдинг «Швабе», входящий в состав госкорпорации «Ростех», в рамках договоренностей с администрацией Псковской области будет заниматься вопросами энергоэффективности, внедрять передовые технологии в области здравоохранения, а также реализовывать проекты в рамках направления «Умный и безопасный город». Соглашение об этом врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор акционерного общества «Швабе» Алексей Патрикеев подписали при участии генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«У нас впереди много интересных и амбициозных задач, главная среди которых – комплексное развитие Псковской области. Оно включает в себя проработку таких блоков, как ЖКХ, транспорт, информационная безопасность, автоматизация избирательных процессов, внедрение мобильных решений по повышению доступности медицинской помощи, оснащение медицинских центров различного профиля и многое другое», –заверил Алексей Патрикеев.

Ассоциация «Композитный кластер Санкт-Петербурга» разработает «дорожную карту» по развитию композитной отрасли Псковской области, а также определит пилотные проекты и первоочередные задачи по работе в этой сфере: соответствующее соглашение Михаил Ведерников подписал с исполнительным директором Ассоциации Вадимом Зазимко. Среди основных направлений взаимодействия - наращивание кадрового потенциала региона. Михаил Ведерников отметил, что подготовка высококвалифицированных специалистов - важнейший приоритет Псковской области. А также выразил надежду, что благодаря соглашению в регионе появятся новые современные производства.

Наконец, председатель Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и генеральный директор акционерного общества «Деловая среда» Андрей Ванин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развитие малого и среднего бизнеса с помощью образовательной платформы для предпринимателей, которую представляет компания.

Псковская область станет одним из первых российских регионов, где внедряется платформа. В регионе пройдут семинары и тренинги для предпринимателей, причем как начинающих, так и уже опытных.

Инвестиционный скачок

Последовательная политика региональных властей, направленная на привлечение инвестиций и развитие экономики, не может не увенчаться успехом. И на Петербургском международном экономическом форуме этот тезис в очередной раз получил подтверждение.

Кодой форума стало пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин. «Сегодня растет конкуренция между регионами за качество деловой среды – за инвесторов, за лучшие кадры. По сути, это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений. Большую значимую роль сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата», - отметил глава государства. И продолжил: «Хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, наши регионы будут последовательно продолжать эту работу».

Действительно: в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, Псковская область поднялась с 83-го на 36-е место.

При построении рейтинга учитываются 45 показателей, сгруппированных по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. И, исходя из его данных, можно утверждать, что бизнес по достоинству оценил то, что для него делается в области: работу Совета по инвестициям при администрации Псковской области и Агентства инвестиционного развития региона, наличие каналов прямой связи инвесторов с руководством субъекта улучшение инструментов поддержки предпринимателей.

Столь впечатляющий скачок является несомненным сигналом для бизнеса: Псковская область - это территория, власти которой ждут инвесторов, готовы помогать им, создавая комфортные условия для работы.