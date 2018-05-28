В Палкинском районе подано первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала

22:19, 28 мая 2018, ПАИ

В Палкинском районе подано первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

Правом на получение данной выплаты воспользовалась молодая семья Мусаевых из деревни Вернявино. В их семье подрастают двое малышей: сын Владислав, ему пять лет, и дочь Маргарита, которой исполнилось 3 месяца. Мама Валерия работает в ООО «ПсковАгроИнвест» деревни Соловьи, а папа Эмиль занимается уходом за детьми.

Новая мера поддержки семей с детьми, позволяющая получать средства маткапитала наличными, действует с 1 января 2018 года.

Напомним, что воспользоваться новым направлением программы материнского капитала могут нуждающиеся семьи, у которых право на сертификат возникло, после 1 января 2018 года, в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка.

В Псковской области семья считается нуждающейся, если доход на каждого члена семьи ниже, чем 17 697 рублей в месяц. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 г. в Псковской области Размер ежемесячной выплаты в области в 2018 году 10 652 рубля.

Подать заявление на выплату можно в любое время, она производится до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. Но деньги будут перечисляться в течение всего этого срока только в том случае, если за назначением выплаты обратиться в первые шесть месяцев со дня рождения ребёнка – тогда средства будут выплачены и за месяцы до обращения. Если обратиться после истечения шести месяцев, то выплата будет установлена не со дня рождения ребёнка, а со дня подачи заявления.

Получить дополнительные консультации по вопросам получения ежемесячной выплаты можно по телефону Отдела ПФР в Палкинском районе (8 81145) 21-028