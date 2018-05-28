Псковская область попала в число лучших по «чистоте» от наркотиков регионов

22:29, 28 мая 2018, ПАИ

Эксперты назвали самые «наркотические» российские регионы. Приморский край оказался самым «наркотическим» регионом России. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами Федерального проекта «Трезвая Россия», пишет Росбалт.

Кроме Приморья, непростая ситуация сложилась в Сахалинской, Кемеровской, Московской, Челябинской областях, Еврейской автономной области и Петербурге — они также попали в последнюю десятку самых «чистых» от наркотиков регионов страны.

Самыми благополучными регионами, где ведется наиболее эффективная работа по этому направлению, стали Архангельская и Волгоградская области, а также Чукотский автономный округ. На четвертом месте Чеченская Республика. Кроме нее, еще две северокавказские республики закрепились в верхней части рейтинговой таблицы: Дагестан — на 8-м месте и Кабардино-Балкария — на 15-м. Среди лучших также: Мордовия, Чувашия, Карелия, Севастополь, Якутия, Орловская, Кировская, Рязанская, Пензенская, Тверская и Псковская области.

Рейтинг был составлен с учетом пяти критериев: число умерших от наркотиков, количество страдающих от зависимости, число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, количество выявленных административных правонарушений и зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Для анализа были использованы открытые данные, в частности статистика МВД и Минздрава РФ, Генпрокуратуры, данные Росстата и Бюро судебно-медицинских экспертиз.