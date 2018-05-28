Управляющий ОПФР по Псковской области Наталья Мельникова провела приём граждан в посёлке Пушкинские Горы

22:40, 28 мая 2018, ПАИ

Управляющий Отделением ПФР по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Наталья Мельникова посетила Пушкиногорский район. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рабочей поездки руководитель провела прем граждан по личным вопросам в поселке Пушкинские Горы.

На приеме присутствовали начальник Отдела ПФР Ирина Мнацаканян, руководитель общественной приемной Светлана Евдокимова, управляющий делами Администрации района Оксана Егорова.

Большая часть обращений пушкиногорцев касалась вопросов пенсионного и социального обеспечения, обеспечения лекарствами, ЖКХ, сохранения памятников культуры с. Велье, содержания бездомных животных. Часть вопросов была решено в ходе приема, решение остальных взяты на контроль.

По окончании приема Наталья Мельникова выступила на торжественной линейке, посвященной последнему звонку, а также совместно с главой района Александром Барановым познакомилась с работой детского сада «Колобок», являющимся филиалом детского сада «Сказка».

В рамках мероприятий по реализации федерального проекта «Безопасный интернет» на встрече с педагогами Наталья Мельникова затронула тему безопасности детей и подростков в сети Интернет и передала в педагогические коллективы информационные материалы для использования в работе.