В России взлетели цены на бензин

22:52, 28 мая 2018, ПАИ

В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации, пишет Лента.ру.

Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

В отчете «Аналитики товарных рынков» ускорение роста розничных цен объясняется тем, что участники рынка уже израсходовали сформированные несколько месяцев назад относительно дешевые запасы нефтепродуктов. Таким образом, стоимость бензина растет из-за того, что закупаемое после этого сырье имеет более высокую себестоимость, пишет РБК.

Ранее некоммерческое партнерство «Совет по товарным рынкам» (объединяет трейдеров по продаже нефтепродуктов) обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать внутренний рынок топлива и независимых участников рынка его продаж на АЗС. Председателя правительства, в частности, просили снизить акцизы на 2-3 рубля за литр.

Медведев поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизтопливо до 28 мая. Мера должна начать работать с 1 июля 2018 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, ожидается, что она поможет стабилизировать цены на розничном рынке.