В Новоржевском районе сотрудники ПФР провели техучебу со специалистами МФЦ

22:55, 28 мая 2018, ПАИ

В Новоржевском районе прошла встреча начальника районного Управления ПФР Александра Семенова со специалистами МФЦ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель УПФР рассказал о формировании средств пенсионных накоплений, их выплате и о порядке перевода средств пенсионных накоплений при реорганизации или закрытии НПФ.

Так же в ходе встречи сотрудники МФЦ посетили «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и проконтролировали свои сформированные пенсионные права. Александр Семенов ответил на все интересующие вопросы присутствующих.

Отметим, что такие встречи проводятся регулярно, В ходе которых, проходит знакомство сотрудников МФЦ с изменениями в пенсионном законодательстве, а также обсуждаются вопросы по предоставлению государственных услуг ПФР через МФЦ.

Добавим, что за время оказания государственных услуг ПФР в МФЦ жители Новоржевского района, в основном обращались в МФЦ за получением дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования, с заявлением о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выборе инвестиционного портфеля, услугой по выдаче сертификата на материнский капитал. В мае 2018 года через МФЦ было принято первое заявление о назначении ежемесячной выплаты из средств МСК.