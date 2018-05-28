Инфляция в России за январь—апрель в 2,5 раза опередила европейскую

23:02, 28 мая 2018, ПАИ

Потребительские цены в России повысились в апреле 2018 года на 0,4% относительно предыдущего месяца, а за январь—апрель — на 1,2% (к декабрю-2017), пишет Росбалт.

В странах Евросоюза потребительские цены в среднем за прошлый месяц поднялись на 0,2%, однако с начала года инфляция составила всего лишь 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Как указывает Росстат, в апреле среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен на Мальте (3,1%), в Турции (1,9%), на Кипре, в Греции и Португалии (1-1,1%); за период с начала года — в Турции (4,7%), Украине (4,4%), на Мальте (3,3%).

В отдельных государствах отмечалось снижение потребительских цен (на 0,1-0,5%).