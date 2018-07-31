Романтика большой дороги

10:23, 31 июля 2018, ПАИ

Проводник пассажирского вагона в фирменном поезде «Псков — Москва» Олеся Васичева рассказала Псковскому агентству информации о буйных пассажирах, пропадающих подстаканниках, романтике путешествий и профессиональных хитростях.

О подготовке

В 2011 году случайно увидела объявление о наборе проводников на летние рейсы на юг, решила попробовать, окончила специальные курсы. Учились мы три месяца. За это время надо освоить должностные инструкции, документацию, оборудование вагона, чтобы знать, куда бежать и что делать, если что-то сломалось. Были часы, посвящённые сервису, психологии, пассажирским перевозкам. Сейчас, я знаю, для проводников есть занятия и по английскому языку.

Во время учёбы, конечно, всё весело и интересно, особенно когда тебе двадцать пять, а вот когда остаёшься в вагоне один на один с пассажирами, чувствуешь груз ответственности. Я начинала работать на дополнительных поездах из Петербурга в Анапу и Севастополь, после экзаменов перешла в фирменный состав «Псков — Москва». Конечно, проводник — не та профессия, которая позволяет сидеть на месте. Ты постоянно в движении, в эмоциональном напряжении: много новых людей, знакомств, впечатлений. Единственное, что давалось непросто — ночные смены. Поезд же идёт в основном ночью, и перестроиться на такой ритм было сложновато. Чтобы не спать, берём в дорогу побольше книг.

О работе

Форма перед рейсом должна быть чистой, выглаженной. У нас фирменный поезд, критерии высокие, за тем во что ты одет приходится следить очень тщательно. Вагон, в котором я работаю, новый, поэтому в служебном купе есть и холодильник, и микроволновая печь, так что в дорогу можно брать всё что угодно. Едем мы всего 10 часов, поэтому вещей беру минимум.

Отправление поезда в 19:20, но мы на работе уже с 15:00. Принимаем вагоны, проверяем оборудование, пересчитываем постельное бельё, получаем чайную продукцию, сувениры. До того проходит планёрка-инструктаж, там рассказывают последние новости, что происходит на железной дороге. В Пскове вагон к рейсу готовит экипировочная бригада: чистит, моет, сушит. А в Москве этим занимаются сами проводники. Перед обратной дорогой впереди целый день, времени хватает и на уборку, и на отдых. График стабильный: четыре дня в дороге, четыре дня дома. В рейсе четыре часа работаешь, четыре — отдыхаешь.

В купе работать немного проще, там пассажиры закрываются и их практически не видно, не слышно всю дорогу, а в плацкарте всё и все на виду. Некоторым может показаться, что проводник только проверяет билеты и разносит чай, но это не так. Для начала пассажиров надо расположить к себе, рассказать, что и как в вагоне работает, что нельзя, что можно. Многие ведь едут на поезде впервые. Я прошу пассажиров не стесняться и подходить, если что-то не так.

Мы отвечаем не только за комфорт, но и за безопасность. Даже если все спят и всё спокойно, оставить вагон надолго нельзя: никаких чаёв с коллегами или неурочного сна на перегоне.

Если вдруг человеку в пути станет плохо, тут же связываемся с начальником поезда, он — с машинистом. На ближайшей станции можно вызвать врача, Скорую помощь. Часто подобные ситуации возникают с малышами, которых, например, везут с отдыха в тёплых странах.

Зимой поезд отапливается углём, бывает, что проводник не справляется с топкой, она гаснет. Пока набьёшь руку, пройдёт пару лет, поэтому коллеги с 20-летним стажем ни раз выручали в такой ситуации. Бригада очень дружная. К тому же мы выполнили целый список требований Федеральной пассажирской компании, в том числе по отсутствию жалоб со стороны пассажиров, и нам выдали «Паспорт доверия». Он даёт ощутимую прибавку к зарплате, плюс проверок меньше, но и спрос выше.

О пассажирах, «несунах» и романтике

Иногда приходится провожать до места пришедших подшофе из вагона-ресторана, следить, чтобы человек успокоился и лёг спать. Но есть, конечно, и те, кому хочется продолжения банкета и разговоров по душам. В этом случае все пути снова ведут к начальнику поезда, к тому же с нами едет наряд полиции. Если пассажир не идёт на контакт даже с полицией, его высаживают. На ближайшей станции могут остаться те, кто кричит, обзывается, лезет в драку. Причём не всегда такой человек пьян. Но это крайняя мера, такое решение принимает только начальник поезда, наше дело — поставить в известность. На всякий случай в вагоне работают четыре камеры: две в салоне и по одной в каждом тамбуре.

Некоторые пассажиры имеют манеру, скажем так, брать из вагона что-то на память о поездке. Чаще всего пропадают подстаканники, иногда уносят полотенца. С этим приходится бороться, потому что все подобные утраты в итоге вычитаются из нашей зарплаты. Не астрономические суммы, но неприятно. Но опыт помогает вычислить «несунов».

Все люди разные, но подход нужно найти к каждому. Первое на что обращают внимание пассажиры — температура в вагоне. Одним душно, другим холодно. Тут всё как всегда. Люди требуют гостиничного комфорта. Вагон новый и благодаря кондиционеру регулировать температуру проще. А так как пассажиров много, наблюдать за работой аппаратуры приходится постоянно. Пожилым людям помогаем застелить постель, узнаём об их самочувствии. Следим за тем, чтобы всё было исправно, в туалете не заканчивалась бумага, мыло, а в вагоне было чисто. Случаются, конечно, неисправности. Для таких ситуаций с нами едет поездной электромеханик, который чинит поломку по дороге. Если ремонт сложный, то приходится ехать до конечной станции, но обычно всё решается в пути.

Пассажиров встречаем на каждой станции, разумеется, в любое время и в любую погоду. Иногда во время коротких остановок люди забегают в первый попавшийся вагон, таких провожаем на свои места. Бывало, что ошибались с датами и с билетами на август садились в июле. В таких случаях уведомляем начальника поезда, он оформляет новый билет. Если об этом не сообщить, могут и уволить.

Маршрут популярный, поэтому можно встретить актёров, певцов, телеведущих. Часто приходится иметь дело с иностранцами, в основном из европейских стран, недавно вот ехали арабы. Тут выручает онлайн-переводчик. Как правило, иностранным пассажирам в наших поездах всё интересно, всё нравится.

Время от времени кто-то отстаёт от поезда, выйдет покурить, забудется и всё, поезд ушёл. Но у нас люди инициативные: один товарищ на такси из Твери до Пскова доехал, забрал из поезда вещи и пошёл домой. О вещах таких пассажиров мы сразу докладываем начальнику поезда, заполняем документы: что оставил, где оставил. Бывает, конечно, пассажиры забывают взять вещи из вагона уже на конечной станции. Женщины оставляют шарфики, шляпки, косметички, мужчины — ноутбуки, телефоны. Всё это мы вместе с описью сдаём дежурному по вокзалу.

Романов между пассажирами и проводниками на моей памяти пока не было, а вот среди проводников случались. Много молодых ребят приходит, знакомятся, влюбляются, создают семьи. Всё-таки определенная романтика на железной дороге есть.

Зарплата у начинающего проводника - от 20 тысяч рублей, более опытные коллеги получают до 40 тысяч. Надбавки зависят от количества отработанных в месяц часов, от ночных смен. Плюс нам идёт процент от продажи сувениров, чайной продукции, поэтому кроме психолога и горничной, нужно быть немного промоутером. Это в твоих же интересах.