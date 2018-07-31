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Общество

ГИБДД напомнило псковичам правила безопасности при использовании сигвеев и гироскутеров

С точки зрения Правил дорожного движения лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами. Как сообищили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, они обязаны знать и строго соблюдать соответствующие требования дорожных правил.

В связи с этим ГИБДД напоминает:

- при использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес следует руководствоваться теми же требованиями и правовыми нормами, что и пешеходы;

- кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках. Это обезопасит ребенка в случае падения;

- максимальная скорость гироскутера ограничена -  10-12 километров в час. При не соблюдении скоростного режима может произойти падение;

- выбирайте подходящую площадку для катания, используйте  защитную экипировку. Сохраняйте безопасную скорость, остановку осуществляйте  плавно и аккуратно;

- необходимо сохранять безопасную дистанцию до окружающих людей, а также любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

- использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса на высокоскоростных и прочих трассах, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта;

- использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса, находясь в состоянии опьянения или  под воздействием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;

- при движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.

«Уважаемые родители! Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном порядке познакомьте его с основными правилами безопасного поведения на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжёлым травмам и переломам. Берегите своих детей!» - добавили в пресс-службе ведомства.

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