Непотухающий фитиль

14:16, 27 июля 2018, ПАИ

В кинотеатрах вышел блокбастер «Миссия невыполнима: Последствия» - очередная часть остросюжетной саги о противостоянии агента спецслужб Итана Ханта и террористов, из раза в раз намеревающихся сломать устои современного мира. По мнению Муслима Камалова, режиссер Кристофер МакКуорри смог удержать планку франшизы, но и не стал прыгать выше.

Глухой ирландской ночью в Белфасте курьер приносит спецагенту Ханту (Том Круз) конверт, в котором находится секретная информация о действиях террористической ОПГ «Синдикат» во главе с рыжебородым Соломоном Лейном (Шон Харрис). Хант узнает, что террористы намереваются выкрасть в России три шара со взрывоопасным палладием, а потом действовать по классике: соорудить миниатюрные атомные бомбы и начать менять мировой порядок под себя, устроив пару-тройку терактов.

Хант и его старая и верная команда, - умненький гик-дохлячок Бенжи (Саймон Пегг) и массивный и добрый темнокожий технарь Лютер (Винг Реймз), - пытаются перекупить (видимо у русской мафии) палладий, но замысел проваливается, и Хант упускает смертоносное вещество. Палладий попадает в руки к плохим парням: «Апостолам», которые также работают на Лейна. Ханту удается установить его местонахождение и теперь осталось только прижучить всех злодеев, дойти до главного Босса и снова спасти мир. И, как обычно, «на карту поставлено все».

После прихода в франшизу Кристофера МакКуорри она успела претерпеть значительные изменения. Убедиться в этом не сложно - посмотрите перезапуск «Миссии» с подзаголовком «Племя изгоев». С приходом этого режиссера в проект, в «Миссиях» угомонился пафос, а подача стала намного реалистичнее вместе. Как и трюки, которые в фильме выполняет по большей части сам Круз.

«Последствия» продолжает историю, которая началась в «Племени изгоев». При этом сценаристы решили, что за три года зрители могли и позабыть события прошлой части, а поэтому буквально за две минуты экранного времени выдают немыслимое количество вводной информации. Может быть феноменальный мозг агента Ханта и способен обработать, разжевать и запомнить столько данных, но вряд ли они нужны зрителю. Вся эта кажущаяся важной информация (кто там за кем стоит и какую функцию выполняет), забывается уже в третьей сцене, ведь не за этим зритель приходит на такой фильм. Также странной кажется идея авторов впихнуть в начальные титры все ключевые экшн сцены. Видимо, задумывалось сделать эти самые титры более зрелищными, а на самом деле получился спойлер.

Кристофер МакКуорри не старается прыгнуть выше собственной головы, а скорее держит планку, заданную предыдущим фильмом. Помимо экшена, теперь он решил уделить внимание еще и взаимоотношениям Ханта и его жены, которую тот из-за занятости на шпионском рубеже видит раз в несколько лет. Поэтому события нередко будут прерываться флэшбеками из прошлой семейной жизни и странными криповатыми снами. Кажется, что если бы герой Круза жил обычной семейной жизнью, то отправь его жена просто вынести мусор, это «задание» обернулось бы очередной смертельной миссией под прикрытием длиною в год.

Эти флэшбеки прекрасно «успокаивают» запал картины и дают возможность немного отдохнуть от потока экшн-сцен. Лучшая из них, к примеру, – молчаливая драка в белоснежной уборной элитного парижского клуба, где у героя Генри Кавилла удивительным образом «вырастает» борода, стоит ему только разозлиться и встать в стойку. Стоит признать, что эту фееричную драку ставили весьма изобретательные люди: в ход идет, например, сантехническая труба от умывальника, а также ноутбук и пистолет. А самым лучшим решением было отказаться от саундтрека в этой сцене, отчего она стала походить на аналогичную во «Взрывной блондинке». Причем герой Круза (как и героиня Шарлиз Терон) в таких локальных стычках с плохими парнями перестает быть «суперменом»: его также могут ранить, подстрелить, порезать, и мы понимаем, что перед нами – обычный и уже немолодой человек. Правда, как только начинается какой-либо экшн посерьезнее и помасштабнее, то разворачивается старый добрый блокбастерный абсурд. И если принцип «максимум действия на экране» здесь хорошо работает, заставляя вжаться в кресло, то с реализмом наблюдаются явные проблемы.

«Миссия невыполнима» всегда была неким «сольником» Тома Круза, где он бесконечно, из фильма в фильм, доказывал нам, что запасы «пороха» еще не иссякли. В этот раз он пошел еще немного дальше и даже, например, научился управлять целым вертолетом. Правда, все эти умения были приобретены немного напрасно, так как в итоге вся сцена с погоней на вертолетах получилась не настолько зажигательной, как это преподносилось во всех трейлерах. Ко всему, 56-летний Круз, демонстрируя свою пока приличную физическую форму, умудряется пробежаться и попрыгать по крышам Лондона в, пожалуй, самой унылой погоне за всю историю современного кино. Возможно лишь для того, чтобы он смог почувствовать себя снова, как в 96-ом.

Судя по всему, Том Круз решил повременить с выходом на пенсию, ведь в следующем году нас ожидает выход «Top Gun 2». А там, кто знает, быть может молодой душой спецагент снова захочет надеть чужую маску и пуститься на невыполнимую миссию.