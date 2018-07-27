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Общество

Наблюдать за полями советует сегодня народный календарь

Сегодня, 27 июля, по народному календарю наступил День Акилы. Об этом сообщает портал calend.ru.

Акила, память которого совершается в этот день, был апостолом от семидесяти (так называют непосредственных учеников Двенадцати апостолов). Акила, по происхождению иудей, родился в городе Понте, но долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. Поселившись в Коринфе вместе с женой Присциллой, Акила познакомился со святым Павлом. Впоследствии апостол обратил супругов в христианство. Акила и Присцилла проводили в своем доме богослужения, распространяли христианскую веру и во многом помогали апостолу Павлу.

На Руси в этот день было принято угождать Полевому — невидимому духу, хозяину поля (по аналогии с Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год.

К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда второе название дня — Дозоры). Крестьяне думали, что в вихрях летает нечистая сила, а то и сам дьявол; если во время грозы в такой вихрь попадает молния — нечисть оборачивается домашним животным, птицей, а иногда и ребенком. Чтобы не принять беса за невинное создание и не дать ему напакостить, люди внимательно наблюдали за полями, особенно в непогоду.

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