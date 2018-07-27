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Общество

Системные администраторы отмечают сегодня профессиональный праздник

Сегодня, 27 июля, в мире отмечается День системного администратора, пишет calend.ru.

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают этот профессиональный праздник.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос (Ted Kekatos), посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. В первый раз этот ставший популярным праздник был отмечен 28 июля 1999 года.

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