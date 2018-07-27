Системные администраторы отмечают сегодня профессиональный праздник

09:06, 27 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 27 июля, в мире отмечается День системного администратора, пишет calend.ru.

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают этот профессиональный праздник.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос (Ted Kekatos), посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. В первый раз этот ставший популярным праздник был отмечен 28 июля 1999 года.