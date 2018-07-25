Сайт по продаже спиртного с доставкой выявила стругокрасненская прокуратура

09:07, 27 июля 2018, ПАИ

Прокуратура Стругокрасненского района выявила сайт, на котором предлагалось приобрести дистанционным путем дубликаты алкогольной продукции элитных марок с доставкой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в силу требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции. «Распространение таких предложений создает угрозу нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан», - отметили в прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации, содержавшейся на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Стругокрасненского районного суда заявление прокурора удовлетворено. Доступ к сайту заблокирован.