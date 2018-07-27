Россияне задолжали 4,4 трлн рублей по судебным решениям

12:58, 27 июля 2018, ПАИ

Сумма долгов россиян, по которым принято судебное решение о взыскании, выросла на 1 июня до 4,4 трлн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что средний размер долга снизился на 2 тысячи 300 рублей и составил 92 тысячи 200 рублей. При этом 40% долгов (1,7 трлн рублей) приходится на обязательства перед банками, а число производств по жилищно-коммунальным услугам выросло за год на 18% — с 2,7 млн в 2017 году до 3,2 млн в 2018 году.

В первом квартале граждане погасили 10,6 млрд рублей долгов по ЖКУ и 1,8 трлн рублей — перед банками.

По мнению экспертов, большая часть задолженностей по банковским займам сформирована за счет кредитов, которые были выданы в 2014–2015 годах под высокие процентные ставки.