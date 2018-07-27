К 2024 году регионы должны отремонтировать половину дорог

09:33, 27 июля 2018, ПАИ

Регионам рекомендовано к 2024 году довести до нормативного состояния не менее 50,9% дорог. Соответствующее письмо направил замглавы Минтранса Николай Асаул, пишет газета «Известия».

При этом отмечается, что на сегодняшний день в нормативном состоянии находятся примерно 44% региональных дорог.

Власти регионов должны будут подсчитать число трасс, которые нужно отремонтировать, и определить объём финансирования. Соответствующий отчёт необходимо будет отправить в Минтранс.

Планируется, что список подлежащих ремонту трасс войдет в обновленный нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который Минтранс разрабатывает в рамках исполнения «майского указа» президента.

Под нормативным состоянием трассы подразумевается ее соответствие нормам техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», то есть на проезжей части не должно быть проломов, просадок, выбоин и других дефектов, должны быть соблюдены требования к дорожным знакам, разметке, светофорам.