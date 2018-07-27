Ассортимент лекарств в одной из красногородских аптек не устроил прокуратуру

09:44, 27 июля 2018, ПАИ

Прокуратурой Красногородского района выявила нарушения закона в деятельности двух аптечных пунктов, принадлежащих ООО «Балид» и ООО «Забота». В частности, как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в аптечном пункте ООО «Забота» не был обеспечен в полном объеме минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Кроме того, в нём, как и в аптечном пункте ООО «Балид», ненадлежащем образом велись записи в журналах регистрации температуры и влажности за 2017 год и истекший период 2018 года.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителей аптечных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены, в частности, в аптечном пункте ООО «Забота» обеспечено наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.