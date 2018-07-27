Завершено следствие по делу Михаила Гавунаса
Завершено следствие по делу Михаила Гавунаса. Сведения об этом подтвердил Псковскому агентству информации деловой партнер Гавунаса, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.
Напомним, 24 июля, выступая на коллегии областной прокуратуры, глава надзорного ведомства в регионе Сергей Белов заявил, что дело Гавунаса скоро будет передано в суд.
Экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого обладает. 11 июня 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 миллиард 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.