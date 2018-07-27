В Кунье завершен капремонт многоквартирного дома

10:02, 27 июля 2018, ПАИ

19 июля специальная комиссия оценила качество выполненных работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 47 по улице Больничная в поселке Кунья, который был включен в Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители подрядной организации ООО «СпецстройПлюс», осуществлявшей ремонт.

Строители оштукатурили и покрасили фасад, наружные откосы, цоколь, установили металлический отлив по периметру цоколя, произвели устройство бетонной отмостки и крыльца, заменили окно и двери в местах общего пользования, произвели устройство козырька над входом в подъезд.

В ходе проверки было отмечено, что работы по капитальному ремонту фасада выполнены качественно, акты выполненных работ были подписаны единогласно.

«Проблемы, которые возникали в процессе ремонта, решались в рабочем порядке. В свою очередь Фонд капремонта, как заказчик, постоянно проводил строительный контроль», - пояснил генеральный директор подрядной организации Владимир Захаров.