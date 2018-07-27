Боец, водитель и кинологи требуются в псковский ОМОН

10:16, 27 июля 2018, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов на службу в отряде мобильном особого назначения (ОМОН). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, в отряд требуются боец, водитель, кинолог и младший инспектор-кинолог.

Претендовать на вакансии могут мужчины до 35 лет, образование должно быть не ниже среднего (полного) общего.

В ОМОНе предоставляется полный социальный пакет для сотрудника и членов его семьи, льготная выслуга год за полтора, бесплатное медицинское обслуживание, денежное довольствие от 30 тысяч рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 72-15-75.