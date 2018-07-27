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Общество

Министр труда посетил псковский Центр лечебной педагогики

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в рамках своего рабочего визита в Псковскую область побывал в Центре лечебной педагогики (ЦЛП). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, экскурсию для него провел директор учреждения Андрей Царев.

Максиму Топилину показали классы, мастерские, а также продемонстрировали презентацию о работе ЦЛП и рассказали о его проектах, в том числе – о фестивале «Другое искусство».

«В результате партнерства между общественными и государственными структурами удалось создать цепочку помощи. Наш центр является образовательным госучреждением, мы работаем с семьями сопровождаем их, работаем с обществом», - пояснил Андрей Царев.

Министр пообщался с детьми, которые занимаются в центре, сфотографировался с ними и получил в подарок рисунок с ангелом.

Напомним, в Псковской области Максим Топилин ознакомится с работой учреждений социальной сферы и проведет совещание по вопросам внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на территории области.

Также запланирована двусторонняя встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Минтруда.

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