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Общество

Роскомнадзор обсудит с псковскими СМИ и вещательными организациями вопросы избирательного законодательства

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу при участии Избирательной комиссии Псковской области 2 августа проведет в режиме видеоконференцсвязи семинар-совещание для представителей региональных СМИ и вещательных организаций СЗФО по теме «Актуальные вопросы соблюдения законодательства о выборах средствами массовой информации в период избирательной кампании».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, в качестве докладчиков на мероприятии выступят сотрудники управлений Роскомнадзора по Псковской, Архангельской областям, Ненецкому автономному округу и Республике Карелия.

В ходе мероприятия организаторы семинара также ответят на вопросы, которые поступят от участников встречи.

Семинар-совещание состоится в Управлении Роскомнадзора по Псковской области в 11:00 по адресу: Псков, ул. Советская, д.49.

Добавим, что 9 сентября 2018 года на территории Псковской области состоится единый день голосования.

74 средства массовой информации уведомили Избирательную комиссию Псковской области о готовности оказывать услуги по размещению агитационных материалов в период проведения выборов губернатора региона.

Отметим, что публиковать и транслировать агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в период агитации в СМИ, который начнется с 11 августа, смогут только они.

Напомним, с 10 июля 2018 года Избирательная комиссия Псковской области начала прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов на выборах губернатора Псковской области, дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выборах в органы местного самоуправления в единый день голосования. Прием заявок продлится до 18:00 5 сентября 2018 года.

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