Анна Кузыченко: Мы стремимся, чтобы «майские указы» выполнялись и перевыполнялись

11:13, 30 июля 2018, ПАИ

1 сентября уже не за горами и в Пскове полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Начальник Управления образования администрации города Пскова Анна КУЗЫЧЕНКО в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказала Дмитрию КОНОВАЛОВУ об успехах и проблемах в городском образовании, грядущих изменениях, а также о том, стоит ли запрещать гаджеты ученикам. В ходе беседы поговорили о Псковской инженерно-лингвиститечкой гимназии, смене директора в Псковском гуманитарном лицее и подняли одну из самых острых тем – о зарплатах педагогических работников.

«Мы не прячем голову в песок»

- У нас сегодня подготовка к новому учебному году, чуть больше месяца остается до 1 сентября, идут ремонты в школах, детских садах, распределяются по своим классам первоклассники, дети в дошкольных группах. Об этих дежурных темах мы сегодня поговорим с главой городского Управления образования. Начать я бы хотел с наиболее живой и интересной темы. Накануне 1 сентября мамы и папы придут в школы и детские сады и получат списочки, что нужно купить. В детских садах списочки будут подлиннее, вплоть до умывальных принадлежностей и туалетной бумаги. Я не понаслышке это знаю. В школах, конечно, списочки будут покороче: будет написано, какие учебные тетради, какие методические пособия будут использовать ученики в этом году, сколько денег нужно принести, чтобы эти методические пособия купить. Понимаю, что в бюджете денег нет или их меньше, чем хотелось бы, но честную открытую позицию руководителя городского Управления образования, мне кажется, люди должны знать: почему образование у нас бесплатное, а деньги на учебники собирают каждый год?

- Спасибо за вопрос. Вопрос, на самом деле, состоит из нескольких частей. Во-первых, я бы хотела подчеркнуть, что та формулировка, что в бюджете денег, может, недостаточно, она более правильная. Да, в бюджете денег недостаточно для всех тех нужд и потребностей, которые существуют на сегодняшний день в наших образовательных организациях. Я не отрицаю, что наши родители получат эти списки: в садиках, школах. Мы признаем этот факт, он действительно есть – мы не прячем голову в песок. Закон об образовании, конечно, не регулирует эти взаимоотношения: нигде не прописана благотворительность, пожертвования, и что-либо еще. Все эти отношения регулируются Гражданским кодексом и законом о добровольных пожертвованиях. И когда родитель получает просьбу оказать содействие школе или садику, конкретной группе, конкретному классу , то нужно всегда понимать, что это добровольное дело. И каждый родитель должен для себя решить: готов он или нет участвовать в этом деле.

То есть, мы понимаем, что зачастую муниципальных средств субъекта не хватает для полноценного обеспечения учебного процесса. И наши образовательные организации на сегодняшний день вынуждены обращаться за помощью к родителям. Но каждый родитель должен понимать, что это дело абсолютно добровольное. И если родитель категорически, принципиально, в силу своих каких-то моральных убеждений не готов, не согласен, в силу финансовых возможностей не может участвовать в этом процессе, значит он не должен опасаться того, что скажет слово «нет». Он должен говорить: «Нет, я не буду в этом участвовать, я не готов, я отказываюсь складываться, закупать, приносить». Никто не имеет права его принудить к этому.

- Могут ли родители обратиться в Управление образования, если в школах, детских садах вопрос ставится по-другому: не «не будете ли вы так любезны», а «пожалуйста, 1 сентября – вынь да положь»?

- Не могут, а должны обратиться. И я все время призываю к тому, что Управление образования администрации города Пскова – это первая инстанция, куда каждый родитель по любому спорному для него вопросу должен прийти и обратиться. Это намного проще, это решит вопрос быстрее даже, я вас уверяю, чем написание жалобы или сообщения на сайт губернатора, в Instagram, в Facebook или куда-либо еще. Проще прийти к нам. Мы решаем быстро, оперативно и реагируем на каждый сигнал.

- А что с учебными пособиями? Хочешь не хочешь, есть у тебя деньги на них или нет, весь класс будет заниматься по конкретным учебным тетрадям условного методиста Иванова. Их нужно покупать за свои, родительские деньги – почему?

- Вопрос не первого дня, не первого года. Мы знаем об этой проблеме с вами давно: и родители, и чиновники. И здесь нужно четко расставить акценты. Обеспечение учебниками городских и сельских, любого вида, школ - это обязательство субъекта, а не муницпалитета. Субъект финансирует и обеспечивает нас учебниками и учебными пособиями. К сожалению, на сегодняшний день, финансирование учебниками школ происходит в размере 1% от фонда оплаты труда. И вот на 2017-2018 учебный год, если его разделить на каждого ученика, а у нас всего 24 тысячи 91 ученик в городе, то получится 270 рублей. А учебник в среднем стоит 650 рублей. Есть по 500, 700. А нам 270 выделяют.

Поэтому мы не сидим, конечно, сложа руки. У нас налажен книжный обмен, межбиблиотечный. Каждое лето, когда, казалось бы, мы все на каникулах и отдыхаем, наши библиотеки судорожно по школам меняются книгами, как в советские времена. Но это приводит к большим успехам. Мы пополняем этот учебный фонд, используется электронные пособия. Ищутся варианты. Но, к сожалению, пока финансирования недостаточно.

- Родители, которые идут и покупают учебники за свои деньги, что должны понимать?

- Что это вынужденная мера. Мы стараемся, чтобы были учебники. Но, к сожалению, мы даже не успеваем изыскивать средства на то количество детей, которые приходят в школу. В среднем у нас увеличивается количество учеников на тысячу каждый год. И, вроде бы, в этом году поднатянулись и создали базу с учебниками, а раз – еще плюс тысяча. Опять мы не успеваем.

- Кто-то из этой тысячи, наверняка, пойдет в прокуратуру и скажет: «Слушайте, учебников нету, и говорят покупать за свои деньги». Прокуратура, мне кажется, не будет считать, сколько там выделено на одного ученика.

- Прокуратура будет выяснять, разбираться с вопросом. Мы будем обосновывать. Потому что мы честно, прозрачно говорим о том, что есть выделенные деньги, есть те, которые мы дополнительно привлекли в тот библиотечный фонд. Как можем, стараемся. На самом деле, стараемся свести к минимуму помощь родителей. Вынуждена признать - не всегда получается.

«К новому учебному году все будет красиво и хорошо»

- Читатели спрашивают вашего, Анна Сергеевна, мнения по поводу ЕГЭ. Наверное, у любого эксперта в образовании люди спрашивают мнение по ЕГЭ.

- ЕГЭ неизбежность которая есть, которая была и будет. Поэтому нужно просто понимать, что это существующий факт. Как мама, как человек, который видит школьников и детей, я прекрасно осознаю, какую стрессовую ситуацию создает ЕГЭ на сегодняшний день: и для детей, и для родителей. Поэтому я говорю о том, что нужно готовиться. Морально и эмоционально нужно готовиться заранее. Зачастую, к сожалению, мы делаем акцент на натаскивании на ЕГЭ, на подготовке, на стремлении получить как можно большее количество баллов, и упускаем психологическую, эмоциональную составляющую наших детей. В последнее время все больше случаев, когда дети теряют количество баллов именно из-за эмоциональной нестабильности.

Нужно принять этот факт как данное – мы от ЕГЭ не уходим, мы с ним продолжаем жить. И нужно готовить наших детей быть более стрессоустойчивыми. На сегодняшний день такая позиция.

- Поговорим о подготовке к новому учебному году. В должности первого лица Управления образования для вас эта подготовка проходит впервые?

- Не могу с вами согласиться. Потому что до этого, работая в управлении два с лишним года, я как раз курировала финансовые вопросы и подготовку, в том числе, к новому учебному году, ремонтные работы, и так далее.

- Хорошо, по ремонтам. Как бы вы оценили эффективность вложений в этом году, какие учебные заведения получили максимальный объем работ?

- Могу сказать, что бюджет этого года с точки зрения вложения в материально-техническое оснащение – он успешный. По сравнению, например, с предыдущими периодами. На сегодняшний год на подготовку, на ремонтные работы выделено порядка 45 с лишним миллионов. Это хорошая цифра.

Я говорю о плановых работах. Потому что в случае необходимости аварийных каких-то работ осуществляется дополнительное финансирование. А эти 45 миллионов включили в себя уже ставшую известной программу «500 окон». Мы продолжаем ее, и это не может не радовать, потому что опять в этом году порядка 10 миллионов заложены на установку окон в школах, садиках, учреждениях дополнительного образования. Мы меняем устаревшую базу на стеклопакеты, всё-таки это приводит к энергосбережению, улучшению температурного режима. Эти 10 миллионов заложены: они были в прошлом году, в этом, мы их видим в бюджете следующего года и на трехлетний период бюджет их дублирует. Это радует.

На капитальный ремонт в этом году - порядка 13 миллионов. Работы идут, у нас сейчас остались 2-3 учреждения, в которых еще аукционы проходят по выбору подрядчика. Но, тем не менее, глобальные ремонты идут. Мы в этом году работаем по антитеррору очень усиленно, ставим ограждения. Заборы появятся в трех учреждениях. Это тоже усиление программы, давно такого не было. Идет программа благоустройства территорий дошкольных учреждений. Мы все знаем, что территория в детском саду достаточно травмоопасная: здесь тоже идут хорошие вложения. По миллиону, по полтора выделено на благоустройство в конкретных садах, где уже были достаточно сложные ситуации.

- Можете привести конкретные школы, садики?

- 21-я школа – ремонт кровли на 2 с лишним миллиона. Кровля не латается какими-то заплатками, она полностью перестилается для того, чтобы привести ее в порядок. Там текло постоянно, хронически, где только могло.

9-я школа, 10-я школа, 13-я школа – ограждения, заборы ставятся. Сейчас идут работы очень активно. 35-й детский сад – это тоже ограждения. Это серьезные деньги. Это выполнение предписаний прокуратуры, выполнение требований антитеррористической безопасности.

Асфальтовые покрытия – это лицей «Развитие», где наши кадетские классы. Там создается плац, чтобы ребята могли строиться. 39-й детский сад, где многолетние деревья своими корнями подняли весь асфальт и это было очень травмоопасно – тоже порядка 1 млн 300 тысяч рублей выделено именно на асфальтовое покрытие.

Отдаленные наши сады, например, 13-й детский сад на улице Лесной – своеобразный семейный детский сад по комплектности и так далее. Мы в этом году полностью меняем систему канализации, систему полов, утепление перекладывается полностью – тоже порядка 1 млн 300 тыс. Эти работы ведутся успешно.

С 13 августа начнется приемка учреждений к новому учебному году, мы все работы выполним.

- Завершился первый год эксплуатация инженерно-лингвистической гимназии. Что со зданием за год произошло? Требовались этим летом какие-нибудь дополнительные вложения самой новой в Пскове школе?

- Со зданием ничего не произошло. Это первое. Я хочу развенчать миф, что со зданием новой школы что-то происходит. Ничего не происходит, идет нормальный процесс усадки здания. Если говорим про фасад - это дело рук абсолютно наших с вами рядовых граждан: людей, которые живет в городе Пскове. Доподлинно известно пофамильно даже. Это дети.

- Не ученики школы?

- Нет, соседи. Здесь мы говорим про человеческий фактор, про менталитет, но не про строительные недоделки. Не зря на каждый объект есть 5 лет гарантийного ремонта – это же не просто так придумано. Есть нормы, есть строительные какие-то ситуации, когда все понимают, что идет процесс усадки, утряски и чего-то еще. И в рамках подготовки к новому учебному году обновляем, где-то штукатурка отходит, доделываем, где-то что-то выцвело – подкрашиваем. Рабочие моменты есть, но к новому учебному году все будет красиво и хорошо.

«Мы давно забыли, когда в первых классах у нас по 25 человек»

- А школа по своей внутренней начинке, по оборудованию заработала на полному мощность? Все эти чудесные электронные штуки в химическом, физическом кабинетах - всё уже функционирует, работает, действует?

- Функционирует и работает. Конечно, мы говорим о том, что за этот год происходила организационная составляющая, утряска какая-то происходила. Мы говорим не только про строительные моменты. Коллектив из маленькой домашней семейной школы порядка 350 человек переехал в большое «королевство». Коллектив расширился. Школа расширилась до 1 тыс. 300 учащихся. Город делал максимально возможное, чтобы школа функционировала в таком онлайн нон-стоп режиме, и это тоже финансовые затраты. Потому что содержать такое «королевство» – 18 тыс. квадратных метров – это, поверьте мне, затратно, очень даже. Но, тем не менее, педколлектив под руководством директора смог успешно жить и работать в новых условиях. Он запустил процесс педагогического образования и всё то оборудование, которое было. Мы прошли две проверки контрольно-счетных палат – городской и областной – на предмет целевого использования приобретенного оборудования

Мы видим, что робототехника работает, 3D-принтер работает, 3D-моделирование, моделирование нано- и биотехнологий. Всё работает. Оно работает и используется нашими детьми, которые учатся в этой школе. И у школы есть совместно с Управлением образования новая цель – привлечь детей города туда, как на допобразование, с точки зрения той же робототехники, бионаправлений.

- Площади позволяют?

- Да. И школа работает в первую смену. Поэтому для допобразования, мы думаем, возможно привлечь детей на это новое оборудование из близлежащих микрорайонов, из других микрорайонов.

- Востребован ли гигантский концертный зал?

- Востребован. К нам обращаются и социальные партнеры, и учреждения социальной сферы города.

- Сколько там мест?

- 700.

- Как в БКЗ почти?

- Да. Это всё новое с точки зрения звукового и музыкального оборудования. Школа открыта для сотрудничества, мы безвозмездно предоставляем зал. День медика прошел буквально в июне отлично, все благодарны и всё красиво, хорошо.

- По поводу первоклассников. В прошлом году, когда школа открывалась, был ажиотаж. В этом году как проходит набор в эту школу?

- Вы ажиотаж слышите? Отголоски?

- Я на Завеличье редко бываю и общаюсь тоже не часто с жителями этого микрорайона. Но, тем не менее, Завеличье - самый густонаселенный район Пскова и, возможно, есть с этим сложности?

- Да, проблема Завеличья, как густонаселенного микрорайона, в принципе, существует. Не в привязке даже к этой конкретной школе. Конечно, прошлый год - это был бум, потому что за 25 лет первый раз появилась школа, причем такая и в густонаселенном микрорайоне. В этом году первоначально тоже родители переживали о том, что не попадут, не смогут. Но, тем не менее, вопросы решались. В соответствии с федеральным законодательством, с 1 февраля начали прием в первые классы по территориям, закрепленными за данной школой, с 1 июля начали принимать заявления от тех, кто официально за данной школой территориально не закреплен – близлежащие микрорайоны.

Могу сказать, что планировалось набрать в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию 5 первых классов. И по нормативам, и по проектировке так и должно было быть. Но пошли на встречу родителям: открыли шестой, дополнительный, первый класс – муниципалитет выделил дополнительные финансовые средства на закупку мебели, оборудования и прочего для того, чтобы вместить всех желающих первоклассников.

- Это 1-й «Е» будет?

- Ну, а куда деваться. А в ППК девять первых классов. И мы давно забыли, когда в первых классах у нас по 25 человек. 30-34 – Завеличье практически всё в таком количестве. Но родители готовы. Да, пусть он будет 34-м, зато в новой школе.

«Демографический рост никто не отменял»

- А что касается желания родителей попасть в школы рядом с домом? На Завеличье это же физически не всегда возможно.

- Не всегда возможно, но ищем варианты. Стараемся. Мы открываем дополнительные классы и на это тоже выделяются денежные средства. И в этом году точно также. Но и классы расширяются. 30, 35 и 36 учеников - это становится нормой. Четыре, пять, шесть, девять первых классов - это уже то, с чем мы теперь живем. Количество первоклассников увеличивается, особенно на Завеличье.

- Как правильно выбрать для ребенка школу, детский сад?

- Есть законодательная база. У нас на сегодняшний день в Пскове и садик, и школа территориально закреплены за определенным микрорайоном. Есть постановление, с ним можно ознакомиться на сайте Управления образования администрации города Пскова. Если по каким-то соображениям родителя не устраивает принцип территориальности, то, конечно, можно с 1 июля подавать заявления в те образовательные организации, к которым ближе лежит душа.

Приходят родители и мне говорят: «Мы не хотим идти в этот садик, потому что там стены старые, все построено в советское время». Но он же будет не со стенами этими 11 часов. Вы сходите, поговорите с заведующей, с педагогами, придите на прогулку – посмотрите со стороны, как гуляют, во что играют, есть ли интерес, тянутся ли дети к воспитателю, к педагогу. И вот это должно стать самым главным. Я понимаю, нам важно, чтобы дети были в комфортной обстановке, но намного важнее человеческое общение. И выбирать, мне кажется, надо вот именно глаза в глаза с воспитателем, с педагогом. Но и конечно, репутация и авторитет широко сегодня используются как мерило выбора, в нашем маленьком городе это тоже никто не отменял. Мы все четко знаем: тот учитель хороший, потому что у соседки ходил ребенок, им нравилось, у моей мамы был там племянник. Это тоже важно и, поверьте, это работает. На самом деле, многие ориентируются по этому принципу сарафанного радио, выбирая себе учителя или воспитателя.

- Что касается мест в детских садах. Давно уже ушли новости в прошлое про то, что у нас большая очередь и не хватает мест в детских садах, я имею в виду детей постарше, от 3-х лет. А ясельных мест из года в год наблюдается дефицит и от Управления образования уже не единожды слышим информацию об открытии новых ясельных групп. Есть ли подвижки в этом направлении?

- Есть.

- Ура!

- На самом деле - ура. Потому что сложный вопрос, проблемный как для нас, для чиновников, так и для родителей, которые живут на этой территории. Часть вопросов решается силами муниципалитетов и спасибо главе администрации. Потому что на сегодняшний день, например, Запсковье - это тоже территория, которая застраивается. И в основном там молодые семьи, где второй ребенок стал нормой. И они водят детей в сад и хотят второго привести сюда же. Или, покупая квартиру там, они планируют двоих детей вести.

Например, на Запсковье силами муниципалитета принято решение по 43-му детскому саду «Улыбка». Благодаря депутату от этого округа были выделены денежные средства на благоустройство территории. Учитывая актуальность ясельных мест, по согласованию с депутатом, курирующим Запсковский округ, порядка 1 млн 200 тыс. рублей в бюджете перенесены, и там открывается дополнительная группа для детей, не достигших 3-летнего возраста. И это серьезная помощь микрорайону «Запсковье».

На сегодняшний день достигнуто соглашение с администрацией Псковской области о том, что в этом и в 2019 году будет происходить строительство детского сада. Мы знаем уже четко, что на территории у «Тележки», на улицах Труда и Юности, будет построен большой, полноценный, на 267 мест, детский сад. На первом этаже там будут ясли, второй и третий этаж – дети других возрастных категорий. Это спасение для того застраивающегося микрорайона.

В Борисовичах точно также: большой, полноценный, масштабный детский сад на 260-270 мест будет строится в этом и в 2019 году. Поэтому к концу следующего года у нас будет два больших детских сада в двух крупных микрорайонах – это дальнее Завеличье и дальнее Запсковье.

- Мне хочется заголовок: «Два новых детских сада закроют ясельную проблему в Пскове».

- Будем стремиться к этому.

- Стремиться, да?

- Конечно. У нас демографический рост никто не отменял, люди выполняют программу демографического развития, поэтому не будем их в этом останавливать и говорить, что всё, хватит, не рожаем.

«Нам нужно взаимовыгодное сотрудничество с ПсковГУ»

- Известная в городе Пскове школа – гуманитарный лицей. Недавно стало известно о кадровых изменениях в руководящем составе это школы: уходит отработавшая 13 лет Светлана Лагашкина, пост директора занимает другой педагог. Гуманитарный лицей – школа особая. Очень известная и за пределами города Пскова, и большую роль в этом играл директор. По себе знаю, какую атмосферу, пронизанную всевидящим директорским оком, в школе создала Светлана Лагашкина. И теперь этот руководитель уходит, контракт не продлен. Какова официальная причина?

- И официальные и не официальные причины одни. У нас произошла смена не только одного руководителя. Вы подчеркиваете смену Светланы Ивановны Лагашкиной в гуманитарном лицее - я понимаю этот интерес и акцент. Но, тем не менее, в этот же временной период у нас сменились три руководителя в общеобразовательных учреждениях. Нормальный процесс ротации кадров, абсолютно нормальный. При этом осознавая камерное немножко состояние гуманитарного лицея, мы ни в коем случае не пытаемся нарушить традиции данного учреждения, а пытаемся просто привнести нечто новое, в соответствии с веяниями и требованиями сегодняшнего образования.

На смену приходит бывший заместитель Светланы Ивановны Лагашкиной – Ирина Викторовна Аксенова, которая также достойно работала в этой школе и знает ее особенности, особенности коллектива, особенности детей и родителей. Поэтому не думаю, что эта новость должна говорить о том, что в псковском образовании стало хуже. Нет, это планомерная работа по улучшению стратегии развития образования.

- Была информация, что Ирина Аксенова работала уже в другом регионе, где ее застало это предложение.

- Да.

- Совершеннейший сюрприз для нее, получается, был.

- Мы сделали ей предложение, она не отказалась.

- Она вернулась?

- Да. Как истинный патриот.

- Я, когда задавал вопрос о смене директора в гуманитарном лицее, честно, ожидал услышать про то, что молодым у нас везде дорога, нужно менять кадры. Остается ли актуальной проблема старения педагогических кадров в псковских школах? Каков средний возраст учителей, стареют ли педагоги? Формально, не душой, конечно.

- Молодым у нас везде дорога, это однозначно. Мы от этого лозунга не отказываемся. Но смотрите, сухие цифры: 24% педагогических работников наших школ – это молодые специалисты, то есть педагоги до 35 лет, и где-то 26% - это педагоги пенсионного возраста. Этот баланс держится уже пятилетку, в принципе. Я думаю, это показатель стабильности нашей системы образования и ее органичности, когда и молодые вписались, и люди пенсионного возраста – умудренные опытом профессионалы – тоже востребованы.

Молодые специалисты приходят, но не все задерживаются. Есть проблема с этим. К 1 сентября мы закрыли вакансии. Но больше всего нам не хватает учителей начальных классов, воспитателей, учителей математики и английского языка. Это тоже традиционная проблема в Пскове, и по этому поводу мы начали немного в другом формате работать с Псковским государственным университетом, потому что нам нужно взаимовыгодное сотрудничество и мы хотим изменить эту ситуацию.

- А какой формат? Целевое обучение? «Отработай, пожалуйста»?

- Пока не говорим о целевом обучении, потому что нет таких механизмов. Мы все прекрасно пониманием, что это либо административный ресурс, который прописан в договоре четко и жестко, либо это финансовый механизм, который закрепит молодого специалиста за школой.

Мы говорим о мотивации, говорим о том, чтобы как можно раньше привлечь выпускников, потенциальных молодых специалистов, в школы, чтобы они увидели, что электронный дневник – это не страшно, что современные дети креативны, мобильны, с ними можно работать. Они активно идут навстречу молодым специалистам, готовы помогать. Что наставничество в школе – это тоже плюс, что их готовы радушно встретить и им помочь. Поэтому мы будем привлекать выпускников Псковского государственного университета как можно раньше в наши школы. И надеемся, что они останутся там работать.

- Но вакансии по математике, иностранному языку, начальным классам с 1 сентября останутся открытыми?

- Вакансий не будет. Нет, мы всё закрываем. Мы не начнем учебный год так, чтобы у нас не было педагогов.

«Мы за ротацию, мы за новую систему мотивации и стимулирования»

- Вы сказали, есть опасения, что молодой педагог начинает работать, но долго не выдерживает. Знакомы с результатами недавнего мониторинга Общероссийского Народного фронта, который проводил исследование по всем российским регионам? 2 тысячи педагогов были задействованы, в том числе и в Псковской области, по поводу зарплат, дальнейших перспектив. И там есть несколько любопытных цифр. Например, каждый пятый учитель думает о том, чтобы сменить место работы. Вот из-за чего? Из-за большой нагрузки, из-за маленькой зарплаты? Средняя зарплата учителя в Псковской области – 18 тысяч 886 рублей. И это гораздо ниже того, о чем официально декларирует Псковстат и о чем не так давно говорили в Управлении по труду и занятости. Только факты: в городе Пскове какая средняя зарплата учителя и как она соотносится со средней зарплатой в Псковской области? А ведь это, как известно, основная задача президентских указов 2012 года.

- Да, мы все работаем в рамках «майских указов» президента. В 2017 году плановый показатель по зарплате учителя у нас был порядка 20 тысяч рублей. И мы его выполнили. У нас показатель выполнен на 101%. Я не знаю, откуда у вас официально 18 тысяч с копейками.

- Это Общероссийский Народный фронт опубликовал по Псковской области именно такую цифру.

- Мы идем на опережение.

- Не секрет, что во многих регионах такая проблема, когда ставится задача сделать среднюю зарплату к какой-то соответствующей жесткой строгой цифре. Что нам нужно делать? Нам нужно сократить расходы и увеличить нагрузку на учителей, чтобы им стимулирующих выплат побольше накидать? Какой ценой достигаются эти показатели в нашем городе?

- Если говорить про соотношение нагрузки к количеству часов педработника. В среднем по городу Пскову у учителей нагрузка на сегодняшний день составляет 24 часа в неделю, ставка - 18 часов. В среднем полторы ставки. Но опять же, это «в среднем по больнице». Мы знаем, что в одной школе это будет побольше, в другой - поменьше. Но, тем не менее, 24 часа, полторы ставки – это есть.

Когда мы говорим о маленькой зарплате педагога и что они уходят, я с пониманием отношусь к этому. Но я всегда говорю о том, что когда учитель приходит в школу, он видит трудовой договор, который он подписывает, и там четко прописано – оклад, стимулирующие, какие-то дальнейшие возможные бонусы и так далее. Поэтому, мне кажется, каждый взрослый человек, который уже выпускник вуза, четко должен понимать, что не имея опыта, стажа, заслуженных званий, он приходит не на самую высокую заработную плату. Но это четко прописано: он видит это и отступлений нет. Если есть отступления, они в большую сторону. Мы стремимся, чтобы «майские указы» выполнялись и перевыполнялись. Стимулирование есть.

Я хочу сказать о том, что на августовском педсовете, который будет проходить в Пскове 29 августа, мы будем анонсировать новую систему кадрового потенциала, новую систему мотивации наших молодых специалистов. К слову о том, что «молодым везде дорога», – мы за ротацию, мы за новую систему мотивации, стимулирования, в том числе материального.

- Приоткройте нам чуть-чуть завесу чудесной новой мотивации?

- Пока не буду. Рано.

- Опять сошлюсь на результаты мониторинга ОНФ: чуть ли не 30% учителей по всей России говорили о том, что они не понимают, как стимулирующие выплаты начисляются. Они считают, что начисляются несправедливо, механизм непрозрачный, и как директор решил, так и будет. Эксперты сходятся во мнении, что нужно сделать единую понятную одну базовую цифру. Есть ставка – есть цифра, и она включает все дополнительные нагрузки.

- На сегодняшний день практически так и есть. Ни в коем случае не отвергаю, что где-то человеческий фактор, субъективизм может сработать. Все люди. Но на сегодняшний день есть оклад, есть 30% стимулирующих, и есть дополнительный стимулирующий фонд, который начисляется за «то, то, то». Вот за что «то, то, то» решает не лично директор, а в каждой школе, в каждом садике, в каждом учреждении дополнительного образования создана зарплатная комиссия. Она утверждена локальным актом учреждения. И раз в месяц эта зарплатная комиссия собирается, смотрит отчеты по работе и принимает решение о начислении из дополнительного стимулирующего фонда.

И если нет прозрачности, значит, нужно приходить к нам, конкретно разговаривать по конкретному учреждению – мы всегда готовы выслушать. Даже без письменного обращения начинаем разбираться, выяснять и находим те или иные нюансы, которые иногда даже и педагог и директор где-то не учитывают, где-то «замыливается». Но, тем не менее, мы всегда готовы к сотрудничеству.

«Гаджет может быть инструментом учебного процесса»

- С 1 сентября во Франции, не стандартную аналогию приведу, отказались от гаджетов в школах. «Нет смартфонам» - был один из пунктов президентской программы действующего главы государства. Интересно узнать ваше мнение по смартфонам в Псковских школах. Ситуация, уверен, совершенно везде одинаковая, любая перемена – это нет места живому общению. Может, нам тоже отменить телефоны в школах?

- Я всегда говорю, что отменить – это самое простое. Отменить и запретить – это проще всего. Сказать «нет», и всё. Какие последствия после этого будут? Прогнозировать можно всё, что угодно. Система хранения мобильных гаджетов тоже потребует дополнительных вложений, дополнительных организационных моментов: где и какой телефон будет храниться, кто сдал какой – Nokia 3310, iPhone 5+ и так далее. Здесь тоже будут свои нюансы.

- Сдал iPhone, а забрал Nokia.

- Может быть всё, что угодно. Надо признать, что не только в школе, но и во всей нашей жизни гаджеты вошли прочно в жизнь детей. Гаджеты в руках ребенка стали неотъемлемой частью. И здесь, в первую очередь, не нужно ставить акцент на том, что в школе перемена – ребенок в телефоне. Здесь культура воспитания в целом. И если в семье у родителей не принято, что ребенок играет в телефон, не думаю, что он будет постоянно отрываться и в школе.

- У него не принято, а у девяти из десяти принято.

- Я о чем и говорю. Мы должны понимать, что родители тоже должны быть на этой стороне. Объяснять, что есть нормированное время использования телефонов, что телефон – это средство связи. У нас очень много родителей, которые говорят: нет, пусть будет телефон, я должен ему позвонить, должен по SMS-ке отследить, что он зашел, что он пришел. Поэтому для многих это средство такого душевного спокойствия – ребенок дошел, он отзвонился. Для кого-то, действительно, эти гаджеты – баловство. Но мы не уйдем от них. Нам нужно просто по-другому относиться к ним. По-другому задействовать и прививать культуру пользования гаджетами.

- На уроках как принято сейчас обращаться с телефонами?

- Отключают звук, убирают - гаджетов на столе быть не должно. Есть варианты, когда гаджет становится инструментом учебного процесса.

- Это в теории, наверно?

- В том числе в отдельных наших школах приложения закачиваются и ребята используют их.

- В какой школе используют мобильники на уроках? Вот приду посмотрю, правда.

- Придете, я вам потом расскажу.

- Будут ли новые конкурсы оценки педагогов и дополнительные гранты на развитие научных исследований?

- Поддержка грантовая, к сожалению, не входит в наши полномочия. Новые конкурсы по оценке достижений педагогов будут, об этом мы тоже будем говорить на нашем форуме в августе. Это тоже пока интрига. Мы не отказываемся от классических вариантов - «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют года». Но, тем не менее, у нас будет, скажем так, альтернативный вариант признания педагогов. Это пока еще только анонс.