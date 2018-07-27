Семимесячную просрочку по выполнению контракта на ремонт дворов выявила Контрольно-счетная палата Пскова в ходе проверки деятельности УГХ

11:44, 27 июля 2018, ПАИ

26 июля состоялось заседание расширенной коллегии Контрольно-счетной палаты (КСП) Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, ее участники рассмотрели отчет по результатам выездной проверки Управления городского хозяйства администрации города Пскова по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

В мероприятии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, старший помощник прокурора города Пскова Олег Цыплаков, заместитель главы города Сергей Гаврилов, руководитель КСП Пскова Василий Гончар, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, депутат гордумы Олег Брячак, начальник Управления городского хозяйства администрации города Алексей Захаров, представители Контрольно-счетной палаты.

Так, Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Управления городского хозяйства администрации города Пскова за период 2017 и 2018 годов. А именно, контрольное мероприятие включало в себя проверку заключения контрактов и выполнение работ по устройству детских игровых комплексов, по капитальному ремонту и благоустройству дворовых территорий и по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Как отметила докладчик, аудитор КСП города Пскова Елена Яковлева, по всем направлениям проверки были установлены нарушения и недостатки, допущенные как со стороны УГХ города Пскова, так и со стороны подрядных организаций.

Останавливаясь на основных нарушениях, Елена Яковлева рассказала, что был проверен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству 12 детских игровых площадок. Контрольно-счетной палатой установлено нарушение в выполнении требований ГОСТ на восьми детских комплексах, а именно глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента меньше, чем предусмотрено ГОСТом и муниципальным контрактом. Таким образом, эксплуатация данных детских игровых площадок является не безопасной и осуществляется с нарушением. Помимо этого, выявлено, что подрядчик использовал более дешевый песок, чем предусмотрено муниципальным контрактом.

Алексей Захаров пояснил, что используемый песок соответствует требованиям, а значит, будет сокращена смета оплаты работ подрядной организации.

Глава города Пскова обратил внимание, что предложение КСП о приведении детских комплексов в соответствие ГОСТу целесообразно и акцентировал внимание, что подрядчику необходимо досыпать песок в кратчайшие сроки.

В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена проверка двух муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий. По одному из них, как пояснил начальник УГХ Пскова, работы выполнены в полном объеме по состоянию на 16 июля 2018 года, просрочка выполнения временных обязательств составила менее 20 дней.

Аудитор КСП города Пскова Елена Яковлева рассказала также, что по второму контракту, где стоимость работ превышает 47 млн рублей, срок окончания работ был назначен на 1 декабря 2017 года, но по состоянию на 1 июня 2018 года из 20 объектов, по семи - работы выполнены в полном объеме, но с замечаниями по качеству, на 11 - произведены подготовительные работы и на двух объектах работы не производились вовсе.

Глава города Пскова уточнил у Алексея Захарова, ведется ли план-график по исполнению работ по каждому контракту. На что начальник Управления городского хозяйства ответил, что данная мера уже введена в деятельность Управления.

В результате проверок исполнения контрактов по выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города также были выявлены нарушения.

Таким образом, Коллегией Контрольно-счетной палаты города Пскова было рекомендовано рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших бездействие в части исполнения обязанности по контролю за ходом исполнения контрактов, а также допустивших неэффективное и неподтвержденные расходы бюджета и усилить контроль за подрядными организациями.