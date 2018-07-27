Театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на курсы сценической речи и актерского мастерства

11:59, 27 июля 2018, ПАИ

Театральная мастерская «Гвозди» приглашает псковичей пройти краткосрочные курсы в пространстве театра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, предложение действительно для детей от 8 лет и «самых смелых взрослых».

Курс «Сценическая речь» будет проходить с 6 августа по 10 августа, ежедневно с 15:00 до 17:00. «Дышать полной грудью, говорить внятно и уверенно, получать удовольствие от вибраций своего голоса, смело выражать мысли — эти и другие навыки речевой техники можно получить на летних курсах школы-мастерской «Гвозди», - отметили в театральнйо мастерской.

Занятия по актёрскому мастерству пройдут с 13 августа по 17 августа с 15:00 до 17:00. «Актерский тренинг - это навыки импровизации, телесное раскрепощение, тренировка чувства юмора», - пояснили организаторы курсов.

Задать вопросы и записаться на курсы можно по телефонам +79532330863 и +79113957763.