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Общество

Организацию сопровождаемого проживания инвалидов в Пскове оценил Максим Топилин

Сегодня, 27 июля, министр труда и социального развития Максим Топилин оценил организацию сопровождаемого проживания инвалидов в Пскове. Он посетил соответствующее отделение Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ты» в доме № 8 по улице Технической, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этом доме под сопровождаемое проживание отведены две квартиры, в них живут 10 человек. Максим Топилин посетил одну из квартир, жильцами которой являются две девушки и три молодых человека.  Министр осмотрел квартиру и пообщался с одним из хозяев, в том числе, и на тему приготовления еды. Оказалось, что молодой человек самостоятельно способен отварить макароны, но некоторые его соседи даже готовят суп.

Министру рассказали, что объём помощи, который оказывается находящимся на сопровождаемом проживании, может быть от 1% до 99%, при этом у каждого из молодых людей есть индивидуальный план занятий.

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