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Общество

Прокуратура обязала власти Красногородска обследовать детские площадки

Прокуратура Красногородского района проверила исполнение требований законодательства при эксплуатации детских игровых площадок в Красногородске и пришла к выводу, что администрации городского поселения осуществляет  ненадлежащий контроль за их содержанием.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, администрация не проводила осмотры и проверки оборудования детской игровой площадки, до граждан не доводилась информация о наименовании и адресе изготовителя площадки, о дате введения ее в эксплуатацию, не было обозначения оборудования. В прокуратуре отметили, что всё это могло привести к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района в адрес главы администрации городского поселения «Красногородск» внесла  представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены: должностные лица администрации обследовали оборудование детских игровых площадок, результаты этого отражены в акте, на оборудовании детских игровых площадок установлены таблички, содержащие необходимую информацию.

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