Прокуратура обязала власти Красногородска обследовать детские площадки

12:18, 27 июля 2018, ПАИ

Прокуратура Красногородского района проверила исполнение требований законодательства при эксплуатации детских игровых площадок в Красногородске и пришла к выводу, что администрации городского поселения осуществляет ненадлежащий контроль за их содержанием.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, администрация не проводила осмотры и проверки оборудования детской игровой площадки, до граждан не доводилась информация о наименовании и адресе изготовителя площадки, о дате введения ее в эксплуатацию, не было обозначения оборудования. В прокуратуре отметили, что всё это могло привести к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района в адрес главы администрации городского поселения «Красногородск» внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены: должностные лица администрации обследовали оборудование детских игровых площадок, результаты этого отражены в акте, на оборудовании детских игровых площадок установлены таблички, содержащие необходимую информацию.