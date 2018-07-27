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Политика

Сергей Неверов: Госдуме предстоит работать над «спутниками» изменений пенсионной системы

Лидер думской фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ Сергей Неверов заявил, что депутатам нижней палаты российского парламента в рамках осенней сессии «предстоит работать над «спутниками» изменений пенсионной системы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», Сергей Неверов пояснил, что «первое чтение – это только принятие концепции. После этого законопроект дополняется поправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляются законопроекты-«спутники», проекты нормативных актов исполнительной власти». По его словам, «эти «сопутствующие» изменения, на самом деле сейчас – самое важное».

Парламентарий добавил, что помимо вопросов, связанных с размером пенсии (это в том числе ратификация Конвенции МОТ, согласно которой пенсия не может быть менее 40% утраченного заработка), в весеннюю сессию «было принято много знаковых и важных законопроектов, о которых надо знать, поскольку они касаются повседневной жизни миллионов граждан».

В частности, повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11 163 руб.; работодатель обязан предоставить выходной для диспансеризации; родственникам тяжелобольных разрешат доступ в реанимацию; при подаче документов на льготы по услугам ЖКХ больше не придется самому доказывать отсутствие задолженности по квартплате; благодаря поправкам в федеральный бюджет выделены дополнительные деньги на покупку школьных автобусов и новые «скорые».

Кроме того, уточнен порядок исчисления имущественного налога для граждан в тех регионах, где перешли от инвентаризационной стоимости недвижимости к кадастровой. Дело в том, что граждане уже осенью должны были столкнуться с резким ростом налогов на свое имущество: налог должен был расти на 20% каждый год, и по прежним нормам мог вырасти еще, ведь его начисляли сначала на 20% стоимости объекта, в следующем году должны были уже на 40% и так далее до 100%. Поэтому было решено ограничить ежегодное повышение на 10%, а значит, предотвратить резкий скачок имущественного налога. Стоит сказать, что мы также приняли решение, что перерасчет этого налога за предыдущие периоды для граждан может быть только в пользу уменьшения, а вот в сторону увеличения – не может.

Также федеральный бюджет возьмет на себя лекарственное обеспечение тех, кто страдает редкими (орфанными) заболеваниями. Раньше такая обязанность лежала исключительно на регионах, которые не всегда могли найти средства на дорогостоящее лечение. Кроме того, мы увеличили число лекарств в этом списке;

С 1 июля 2019 года продавать квартиры застройщики смогут только через специальные счета в банках, куда будут поступать деньги покупателей, и застройщик не будет иметь к ним доступа до полного завершения строительства. При этом покупатель может их забрать, если застройщик будет признан банкротом.

«Все эти законопроекты были в приоритете для фракции «Единая Россия». Эти приоритеты мы определяем перед каждой сессией, исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и, конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутаты проводят каждую «региональную» неделю в тех территориях, которые представляют в парламенте», - подчеркнул Сергей Неверов.

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