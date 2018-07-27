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Общество

Выбрать название для народного парка предлагают псковичам

26 июля в Пскове под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова прошло заседание организационного комитета по реализации на территории Пскова проекта «Городской народный парк».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании приняли участие заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, начальник УГХ администрации Пскова Алексей Захаров, депутаты Псковской городской Думы Олег Брячак и Григорий Стороненков.

Участники оргкомитета рассмотрели поступившие от инициативных горожан и общественных организаций предложения по концепции будущего народного парка, сбор которых завершился 15 июля. Председатель комитета Сергей Гаврилов, выразил благодарность инициативным псковичам и отметил высокую активность горожан в обсуждении проекта народного парка.

Участники совещания приняли решение о детальной проработке концепции парка, которая ляжет в основу проекта после завершения всех необходимых процедур по оформлению границ земельного участка территории будущего парка. Они обратили особое внимание на необходимость учета географических особенностей территории парка при доработке концепции, а также внесли дополнения по содержанию тематических зон.

По решению оргкомитета псковичам теперь предлагается выбрать путем голосования название парка. В организационный комитет поступили три предложения по названию: «Народный парк», «Степановский лужок», парк «Электрон». При этом у псковичей есть возможность в срок до 25 августа предложить свое название. Предложения можно присылать по электронной почте doc1@duma.pskov.ru или принести на бумажном носителе по адресу: Псков, улица Некрасова, 14.

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