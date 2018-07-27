0
22:11
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
21:20
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
21:07
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
19:36
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
18:03
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
16:27
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
16:13
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Еще новости
Общество

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях Пскова проводятся масштабные ремонты

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях Пскова проводятся масштабные ремонты на общую сумму 63,5 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в настоящее время осуществляются работы в школах и детских садах по двум муниципальным программам.

По программе «Защита населения и территории Пскова от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ведётся капитальный ремонт ограждений в школах № 9, № 10, № 13 и детском саду № 35, общая стоимость работ - 3,8 млн рублей.

По муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» различные капитальные ремонты ведутся в четырёх школах и шести детских садах на общую сумму 13,1 млн рублей. Наиболее значительный ремонт осуществляется в лицее № 21, это капитальный ремонт кровли на сумму 2 млн рублей. Примерно на такую же сумму будут отремонтированы кровля и фасад в детском саду № 40. В дошкольном учреждении № 34 капитальный ремонт дренажа и благоустройство территории обойдётся в 2,4 млн рублей, установка беседок - в 970 тысяч рублей.

В рамках подготовки к новому учебному году продолжится замена окон - эти работы пройдут в 44 образовательных учреждениях города. Всего на текущий ремонт и приобретение стройматериалов выделяется из городского бюджета 46,6 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
27 июля 2018
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
27 июля 2018
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
27 июля 2018
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
27 июля 2018
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
27 июля 2018
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
27 июля 2018
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
27 июля 2018
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников
27 июля 2018
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников 6

Идет загрузка...