0
22:11
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
21:20
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
21:07
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
19:36
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
18:03
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
16:27
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
16:13
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Еще новости
Общество

Время работы пункта пропуска «Крупп» Печорского района продлено 27 июля

27 июля продлено время работы российско-эстонского пункта пропуска «Крупп» Печорского района, в связи с церковным праздником, днем памяти святой великомученицы Параскевы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Согласно договоренности российской и эстонской сторон, государственные контрольные органы обеспечат работу пункта пропуска с 7:00 до 19:00 по московскому времени. Таким образом, всем желающим предоставляется возможность посетить православный храм святой Параскевы-Пятницы в эстонском населенном пункте Саатсе и принять участие в церковном празднике.

В остальные дни график работы пункта пропуска останется прежним: с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Добавим, что пешеходный временный двусторонний пункт пропуска «Крупп» Печорского района предназначен для пересечения государственной границы только гражданами России и Эстонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
27 июля 2018
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
27 июля 2018
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
27 июля 2018
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
27 июля 2018
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
27 июля 2018
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
27 июля 2018
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
27 июля 2018
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников
27 июля 2018
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников 6

Идет загрузка...