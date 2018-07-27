Время работы пункта пропуска «Крупп» Печорского района продлено 27 июля

12:40, 27 июля 2018, ПАИ

27 июля продлено время работы российско-эстонского пункта пропуска «Крупп» Печорского района, в связи с церковным праздником, днем памяти святой великомученицы Параскевы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Согласно договоренности российской и эстонской сторон, государственные контрольные органы обеспечат работу пункта пропуска с 7:00 до 19:00 по московскому времени. Таким образом, всем желающим предоставляется возможность посетить православный храм святой Параскевы-Пятницы в эстонском населенном пункте Саатсе и принять участие в церковном празднике.

В остальные дни график работы пункта пропуска останется прежним: с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Добавим, что пешеходный временный двусторонний пункт пропуска «Крупп» Печорского района предназначен для пересечения государственной границы только гражданами России и Эстонии.