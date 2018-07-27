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Общество

28 июля псковичи смогут принять участие в акции «Россия в моем сердце»

28 июля с 12:00 до 15:00 в Пскове на площади Ленина будет проходить акция «Россия в моем сердце», посвященная спортивным победам нашей футбольной сборной в 2018 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Чемпионат мира по футболу подарил российским болельщикам бурю положительных эмоций. На протяжении целого месяца вся наша страна следила и переживала за выступлением нашей сборной на мировом первенстве. Мы были с командой в момент триумфального матча против команды Испании и в момент досадного поражения от Хорватов. Мы верили в Команду, и она нас не подвела! Мы вспомним спортивный триумф России. Приглашаем всех болельщиков и любителей спорта прийти 28 июля в 12:00 на площадь Ленина и разделить радость нашей общей победы!» - отметили они.

Участники акции смогут сфотографироваться на фоне баннера с официальным хэштегом акции: #россиявмоемсердце. А выложив cвое фото в соцсети, они получат воздушные шары в форме сердца. Кроме того, на площади Ленина состоится встреча коллекционеров официальных наклеек Panini FIFA World Cup 2018. Там же можно будет принять участие в футбольных конкурсах. Всем участникам акции будет предложено сделать аквагрим в цветах российского триколора, а в завершение мероприятия они нарисуют синими, белыми и красными мелками большое сердце на асфальте.

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