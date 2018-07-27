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Общество

Оборудование детской площадки в парке Порхова завершится до конца июля

До конца июля в парке Порхова завершится оборудование детской игровой площадки. Работы проводятся в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия».

«Это второй этап реконструкции нашей зоны отдыха. В прошлом году были удалены аварийные деревья, демонтировано старое ограждение. Парк становится всё более привлекательным для горожан, его посещаемость растет», - рассказал глава администрации Порхова Василий Федулов и отметил, что также в перспективе, при наличии финансирования, предполагается обновить сцену, отремонтировать пешеходные дорожки, установить новое освещение, скамейки и урны.

Кроме того, сейчас идет благоустройство парка в Опочке. Там продолжается ремонт по партпроекту «Городская среда», начатый в прошлом году, завершить его подрядчик собирается в сентябре. В 2017 году в парке была обустроена детская площадка. В этом году появятся декоративные кустарники, живая изгородь, клумбы, скамейки и урны. Более комфортными для горожан станут мостики и пешеходные дорожки. «Появится также и новая, которая пройдет по территории парка вдоль улицы Пушкина. Все дорожки будут освещаться красивыми фонарями. Вход в парк с трех сторон украсят металлические арки с орнаментом из цветов и листьев», - рассказал руководитель местного исполкома «Единой России» Геннадий Григорьев и выразил надежду, что после преображения парк станет излюбленным местом отдыха опочан и гостей города.

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