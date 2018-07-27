Аркадий Мурылев представил свою предвыборную программу

13:32, 27 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 27 июля, секретарь Псковского обкома КПРФ, кандидат в губернаторы Псковской области Аркадий Мурылев, выдвинутый компартией, представил свою предвыборную программу, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ни для кого не секрет, программу готовили около 2 месяцев, она уже размещена в СМИ и на сайте КПРФ, – отметил он. – Программу обсуждали на Общественном совете Псковской области, когда встречались с организацией «Дети войны». Учли все пожелания, которые были озвучены».

Кандидат в губернаторы пояснил, что основа его программы – это тезисы программы партии, в ней также использовались «20 шагов Грудинина». «Большей частью – это те чаяния, обращения граждан, которые были отражены в наказах», – добавил он, и отметил, что пришли сотни откликов со всех районов Псковской области, которые касаются федеральной, региональной и местной повесток.

По его словам, тезисы программы являются обобщенными и касаются всех населенных пунктов Псковской области. Аркадий Мурылев также сообщил, что его команда готовится к поездкам по районам.

Говоря о программе, кандидат в губернаторы предложил создать магазины по торговле продуктами с льготным ценами для пенсионеров и ветеранов. «Попытки были ранее, но они не были реализованы. Это одна из вещей которые надо сделать», – подчеркнул он.

Также он намерен принять закон об установлении статуса «Детей войны» и установить им льготы. «Будем этого добиваться», – подчеркнул Аркадий Мурылев, если он станет губернатором региона.

Он коснулся темы с низкой зарплатой медикам и учителям. «Одна из самых низких в нашей стране, в среднем 18-19 тысяч, с учетом того, что они работают сверхурочно. Это недопустимо. Предлагаем внести систему контроля распределения стимулирующих выплат из Фонда оплаты труда и создать программу на получение льгот жилья для этой категории и компенсацию ставок по кредитам», – заявил Аркадий Мурылев.

В том числе кандидат в губернаторы намерен мотивировать представителей бизнеса, чтобы они не боялись брать инвалидов на работу и получали от этого пользу.

Как он сообщил, необходимо разработать систему обязательного трудоустройства выпускников после окончания учебных заведений. По словам Аркадия Мурылева, нужно увеличить «кадровую скамейку» в бюджетных учреждениях, поскольку не хватает кадров и в больницах, и в образовательных учреждениях.

«В этой программе есть как и желания, так и моменты, как эти желания ухватить в жизнь», – заключил уполномоченный по правам предпринимателей региона.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко отметил, что социальная защищенность человека – это основные направления предвыборной программы Аркадия Мурылева. «Человек стоит во главе угла в этой программе, – сказал он. – Думаю, что с такой программой должны дойти до каждого избиратели и побудить голосовать за нашего губернатора».

«Я считаю, что программа рассчитана на года, за один срок ее выполнить тяжело», – добавил Аркадий Мурылев, и отметил, что для реализации ее положений необходимо два срока.

Напомним, 10 июня Аркадий Мурылев был выдвинут кандидатом от партии КПРФ на должность губернатора Псковской области. 12 июня Аркадий Мурлев подал документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение кандидатом на выборах губернатора Псковской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября.

16 июля Избирательная комиссия Псковской области на заседании зарегистрировала претендента от партии КПРФ Аркадия Мурылева в качестве кандидата на пост губернатора области на предстоящих 9 сентября выборах.