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Общество

До +33 и грозы ожидаются 28 июля в Псковской области

28 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +16 до +21 градусов, днем - от +28 до +33.

Ожидается ветер восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка – в норме.

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