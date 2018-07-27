До +33 и грозы ожидаются 28 июля в Псковской области
28 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +16 до +21 градусов, днем - от +28 до +33.
Ожидается ветер восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка – в норме.