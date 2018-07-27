Роструд оштрафовал ООО «Л.Центрикс-Псков» за невыплату расчета работнику в день увольнения

17:01, 27 июля 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Л.Центрикс-Псков», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда было установлено, что в организации не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. Следовательно, работники были не проинформированы об условиях своего труда, о риске повреждения здоровья, о причитающихся в связи с этим гарантиях и компенсациях, о полагающихся средствах индивидуальной защиты. Кроме того, работодатель не выплатил расчет работнику в день увольнения.

Как отметили в пресс-службе, выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.