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Общество

Роструд оштрафовал ООО «Л.Центрикс-Псков» за невыплату расчета работнику в день увольнения

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Л.Центрикс-Псков», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда было установлено, что в организации не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. Следовательно, работники были не проинформированы об условиях своего труда, о риске повреждения здоровья, о причитающихся в связи с этим гарантиях и компенсациях, о полагающихся средствах индивидуальной защиты. Кроме того, работодатель не выплатил расчет работнику в день увольнения.

Как отметили в пресс-службе, выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.

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