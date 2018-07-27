В 1-м полугодии 2018 года в Псковской области ввели на 91% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года

13:47, 27 июля 2018, ПАИ

Динамика объема ввода жилья в первом полугодии 2018 года по отношению к первому полугодию 2017 года в регионе составила 91%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании ЦИАН.

Если в первом полугодии 2017 года было введено в строй 52 тысячи квадратных метров, то в первом полугодии этого года – 99 тысяч. Доля жилья, построенного населением, от общего объема ввода по итогам первого полугодия 2018 года составила 75%.

На каждого жителя Псковской области пришлось 0,38 квадратного метра введенного в строй жилья во втором полугодии 2017 – первом полугодии 2018 года.

В целом в России в первом полугодии 2018 года было введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м. жилой недвижимости: на 3,7% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом впервые в истории на достаточно длительном отрезке (за полгода) объем ввода жилья населением (в эту статью входит как дачное строительство, так и дома в частном секторе в пределах городов и в их пригородах) превысил объемы индустриального домостроения.