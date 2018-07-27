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Общество

24 вьетнамцев выдворили из России псковские приставы

Выдворение за пределы России 24 граждан Вьетнама провели судебные приставы по ОУПДС Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, решением суда все граждане Вьетнама были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания) и получили наказание в виде административного штрафа и административного выдворения за пределы страны.

Административное выдворение было проведено  за один выезд судебных приставов по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. Из аэропорта «Домодедово» в Москве  все 24 иностранных гражданина отправились во Вьетнам.

Всего же, в 2018 году судебные приставы Псковской области за пределы Российской Федерации препроводили более 120 иностранных граждан. Помимо граждан Вьетнама, административному выдворению подвергались граждане Белоруссии, Бангладеша, Индии, Египта, Алжира, Шри-Ланки, Ирака, Узбекистана и Таджикистана.

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